Huawei og totalitær flørt

All teknologi som kan brukes, kan også misbrukes. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) advarer mot å slippe kinesiske Huawei til på norsk 5G-nett. Uten å måtte forsvare all amerikansk imperialisme og overvåking, må det være lov å, kort sagt, å foretrekke overvåking fra USA framfor spionasje fra et totalitært og autoritært regime som president Xi Jinpings Kina.

Avisa Klassekampen fant det fredag nødvendig å minne om at «det i Huaweis tilfelle fortsatt ikke er avdekket noe som helst samarbeid mellom kinesisk etteretning og selskapet». Motspørsmålet er selvsagt: Hva skulle tilsi at Huawei ikke opptrer som presidentens og partielitens forlengede arm?

Med påtrengende tydelighet viser kinesiske myndigheter hvordan landets teknologiselskaper brukes: Kinesiske borgere utsettes for omfattende og inngående overvåking. Teknologiselskapenes nyvinninger utvider mulighetene for å spionere på borgerne, overvåkingen blir stadig mer massiv og effektiv. Stadig flere overvåkende og «utøvende» nett kobles sammen. Enda flere kameraer monteres. Ansiktsgjenkjenningen i kameraene finjusteres og blir mer presis. Også i klasserommene, i gangene og i skolegården. Den skal tidlig krøkes, som «lojal» tjener skal bli. Kontrollen er nærmest total. Med 5G-nettet kan presidenten komme nær sin himmel: Total kontroll. President Xi har varslet at hans «moderne», gjennomkontrollerte Kina skal være på plass neste år.

Målet med overvåkingen er å kontrollere, straffe og styre kinesiske borgeres «sosiale atferd». President Xi Jinping kaller det å sikre seg kinesernes «lojalitet», som er den prisen han sier Kinas over 1,3 milliarder borgere må betale for «et rikt og moderne Kina».

Nationen skrev i fjor om den kinesiske journalisten Liu Hu som skulle kjøpe flybillett. Det gikk ikke. Han var «ikke kvalifisert», og befant seg brått i en Kafka-prosess. Liu fikk heller ikke reise med hurtigtog, låne penger i banken eller kjøpe leilighet, for eksempel. Ingen offentlige dokumenter lå til grunn for straffen – som ikke kunne ankes. «De bare tok fra meg retten til å gjøre de tingene jeg tidligere kunne gjøre. Det mest skremmende er at du ikke kan gjøre noe med det. Du kan ikke rapportere til noen. Du sitter fast midt i ingensteds», sa Liu Hu. Han beskrev ansiktsløs kontroll og maktbruk lik den Josef K. utsettes for i Franz Kafkas berømte roman Prosessen. Vi kaller det Kafka-prosesser, som er det motsatte av respekt for menneskeverd, menneskerettigheter og demokrati.

Kinesere som alltid taler vakkert om president Xi Jinping og kommunistpartiet, som betaler alle regninger godt innen fristen, som ikke røyker eller sniker på toget, ikke går på rødt lys eller pådrar seg bot, for eksempel, får bra sosial score. Det kan vanke forfremmelse på jobb, lån i banken, billigere offentlig transport, gratis trening på helsesenter. Kinesere med dårlig sosial score, kommer i gapestokk: De får bilde og navn klint utover store videoskjermer på streder og torg, der de bokstavelig talt stemples med «upålitelige» og «ikke-kvalifisert». Telefonselskapene legger inn «personen du ringer er upålitelig»-melding, som spilles før en av de utstøtte kan ta av røret.

President Xi Jipings Kina er autoritært og totalitært, og sikrer seg mer og mer økonomisk makt i verden – også i Europa. Bryr vi oss om det? Tja. PST advarer altså mot spionfaren ved Huawei. Bryr Solberg-regjeringa seg om det? Sannelig om jeg vet, etter å ha sett digitalminister Nicolay Astrup (H) i Debatten i NRK tv tirsdag. Statsråden minnet om slike som Sigurd Hoel i sin tid advarte mot: De som «sier frihet og mener forretninger». Da Kina-ekspert Harald Bøckmann fra Universitetet i Oslo i den samme debatten fikk spørsmål om Huawei kunne komme til å spionere for Kina, svarte han selvsagt ja. Det så også ut som om Bøckmann trøblet med å skjule et oppgitt smil over spørsmålets banalitet.

Norske myndigheter har demonstrert «forretninger framfor frihet» siden kinesiske Liu Xiaobo fikk fredsprisen i 2010, og Kina reagerte med kulde og mindre handel. Nåværende kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) nominerte Liu Xiabo til fredsprisen. «Dette er også et varsel til oss om at vi ikke kan vende det døve øret til når Kina bryter menneskerettighetene», sa han til NRK da Liu Xiaobo fikk prisen.Liu Xioabo ble dødssyk og slapp ut fra kinesisk fengsel i 2017. Da vendte statsråd Sanner det døve øret til, og ville ikke snakke om ham.

Det finnes flere skremmende totalitære trekk i vår tid. Om Solberg-regjeringa ikke viser at Norge setter opp skranker for kinesisk spionasje, fortsetter norske myndigheter en farlig flørt med det totalitære.