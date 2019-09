Hesteklinikken holder stengt til sommeren 2020

På grunn av det nye salmonella-utbruddet som ble påvist torsdag 19. september, vil Hesteklinikken holde stengt helt fram til vi flytter til campus Ås, skriver NMBU Veterinærhøgskolen på sine nettsider mandag morgen.

"Salmonella er en svært vanskelig bakterie å bli kvitt i miljøet. Tross svært omfattende saneringsarbeid kan det tyde på at klinikken ikke er smittefri. Smittekilden er ikke identifisert. Vi vil derfor ikke åpne Hesteklinikken før vi er i våre nye lokaler på Ås", skriver de videre.

Meldingen kommer få dager etter at enda en hest testet positivt for salmonella.

Mattilsynet har som følge av utbruddet båndlagt Hesteklinikken på NMBU. Hesteklinikken stengte inntaket av hester ved første sykdomstegn på hest nummer én.

Syv hester er oppstallet på hesteklinikken. To av dem har altså testet positivt på salmonella. Mattilsynet har nå kartlagt og båndlagt aktuelle kontaktbesetninger.

Veterinærinstituttet analyserer fortløpende prøver fra disse.

Klinikken har kun vært åpen i et halvt år, som følge av det forrige Salmonella-utbruddet. Hesteklinikken ble gjenåpnet i april i år.

"Dette er en stor belastning for både våre ansatte og våre studenter, og vi gjør vårt beste for å ivareta dem i denne vanskelige situasjonen. Det er også trist for det norske hestemiljøet. Vi jobber imidlertid med løsninger som gjør at våre ansatte kan bidra på andre måter frem til åpningen, slik at vår kompetanse fortsatt kan komme hestemiljøet til gode", skriver NMBU på sine nettsider mandag.