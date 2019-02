Helleland går hardt ut mot Vedum og Sp

Helleland innledet med å snakke om sosialismen, som han betegner som en sentraliseringsideologi, og sa at det er paradoksalt at Sp ønsker å samarbeide med partier på venstresida.

– De som er opptatt av lokalt selvstyre og maktspredning må stille seg spørsmålet: Hvorfor vil slike partier samarbeide med partier som sier de ønsker å sentralisere gjennom sin ideologi – sosialismen, sa Helleland.

Til NTB sier han at ting «sto på vent» i åtte år under den rødgrønne regjeringen på grunn av avstanden mellom Sp og SV.

Mener Vedum ikke forholder seg til fakta

Videre hevdet han at Vedum så bort fra fakta i en debatt om distriktspolitikk.

– Han hadde en veldig klar oppfatning av at denne regjeringen sentraliserte Norge. Det ble faktasjekket, og konklusjonen var at det var helt feil, sa Helleland.

– Da kom Trygve med svar om at «nei, det faktasjekkopplegget var noe tull. Det forflater debatten», la han til.

Han tok også opp opposisjonens kritikk av regjeringens landbrukspolitikk. Han mener opposisjonen går langt i å svartmale situasjonen i distriktene.

Kjemper om samme velgere

Høyre og Sp skal kjempe om mange av de samme velgerne under kommunevalget i høst. Helleland sier angrepet på Vedum ikke kan tolkes som nervøsitet for valgkampen, men mener det er viktig å ta et oppgjør med kritikken som han sier ikke er berettiget.

– Premisset er at vi sentraliserer landet og at det går dårlig i distriktene, men vi kan vise gjennom statistikk og utvikling at det går stikk motsatt vei. Da kan vi ikke la det stå uimotsagt, sier Helleland til NTB.

Helleland mener Sp prøver å fremstille det som at forskjellen på politikken mellom partene er større enn den egentlig er. Han trekker fram motstand mot økt bompengeavgift og økte strømpriser som eksempler på dette.

– Dette er uredelig å si at dette er en politikk som er helt håpløs da man selv har vært med på den i alle år.

Personangrep, ikke sak

– Det virker som at det for Høyre er viktigere å ta personen istedenfor å diskutere saken, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum om kritikken fra Helleland.

Han mener det er lettere å diskutere politisk spill, enn å diskutere den konkrete saken og bruker onsdagens spørretime i Stortinget som eksempel. Der ble statsminister Erna Solberg anklaget for ikke å ta de høye strømprisene på alvor.

– Men også da var det viktigste for Solberg å kritisere meg, sier han.

Vil heller se samarbeid

Trond Helleland åpner for at partiene kan samarbeide istedenfor å drive ordkrig.

– Det er ikke utenkelig at Senterpartiet, når de får tenkt seg om, ser at det er mer å hente på en politikk som bygger samfunnet nedenfra enn en sentralstyrt politikk. I mange henseender er både Sps velgere og politikken de jobber med nærmere vår retning enn en sosialistisk retning, sier han.

Han er tydelig på at det forutsetter at de klarer å bli enige om politikken, og sier Senterpartiet må finne ut om de hører hjemme med «mørkerøde og grønne partier som de kanskje ikke har så mye til felles med» eller i den borgerlige fløyen.

