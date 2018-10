Hareide: – Jeg har ikke lagt press på noen

– De spillereglene vi har lagt, har et samlet sentralstyre og landsstyre lagt sammen. Det er det vi skal forholde oss til, sa Hareide da han ankom Tempelet i Oslo ved 19.30-tiden mandag kveld.

Hareide har fått kritikk for å legge et utidig press på delegatene gjennom å gjenta og understreke at fredagens valg er hemmelig, og at delegatene kan ombestemme seg.

– Ikke press

I Oslo mandag ville Hareide ikke kommentere kritikken.

– Vi har ikke lagt press på noen delegater. Men naturlig nok anbefaler jeg veldig sterkt å gi landet en regjering som vil sørge for en bedre fordelingspolitikk, som ser hele landet og som ikke minst løfter de kristne verdiene, sa Hareide, før han løp opp på talerstolen for å forsøke å overbevise de 60 stemmeberettigede i Oslo KrF om å støtte hans råd om å gå i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Så langt vil imidlertid et flertall av de 163 delegatene som er klare, 84 i alt, heller starte sonderinger med Erna Solbergs borgerlige regjering. Mandag skal Akershus, Vestfold og Oslo KrF velge sine delegater.

Annen modell

Oslo KrF har valgt en litt annen modell i delegatvalget enn de andre fylkeslagene. De hopper rett og slett bukk over å la de 60 delegatene stemme over om de ønsker at KrF skal gå i regjering eller forbli i opposisjon, og går rett på å stemme på en rød, en blå eller en gul blokk. Sistnevnte stiller seg bak alternativet til stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan om å forbli i opposisjon.

– Det er for å få mest mulig matematisk rettferdighet, sier møteleder Lasse Heimdal til NTB.

Deretter skal sekundærvalget til dem som står på gul liste offentliggjøres før delegatene velges.

Helt åpent

Oslo skal i alt velge sju delegater til landsmøtet. Det er foreløpig helt åpent hvilken vei fylkeslaget vil helle. Fylkesleder Espen Andreas Hasle vil til venstre.

Aldri før har så mange møtt opp på et fylkesårsmøte i Oslo KrF. Siden Hareide ga sitt råd om retningsvalg i slutten av september, har fylkeslaget fått 44 prosent flere medlemmer, opplyste Hasle da møtet startet ved 19-tiden mandag.