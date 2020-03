Har du beredskapsplanen for garden din klar?

– Bønder må gjera det dei kan for å unngå å bli smitta og spreie smitte, skriv NLR på nettsidene sine.

Noregs bondelag ber alle følgje råd frå myndigheitene, passe på god handhygiene og å vera ekstra årvakne med generelle smittetiltak på garden.

– Me rettar oss etter råda frå myndigheitene og følgjer utviklinga nøye, skriv dei vidare.

Dagleg blir det gjort smitteførebyggande arbeid på norske gardar, skriv NLR. Mellom anna blir det bruka eigne smitteslusar og reglar for kven som får gå inn til dyra.

– Her kan me seie at norske bønder er godt trente, og no blir alle råda til å vera endå meir forsiktige, skriv die.

Landbruksorganisasjonane står samla om å oppmode alle bønder til å lage ein beredskapsplan for garden sin.

– Tenk gjennom kva som vil skje viss ein eller fleire av dykk som bur og arbeider på garden blir sett i karantene eller blir sjuke så de ikkje får stelt dyra. I landbruket har me tradisjon for å stille opp for kvarandre, så kontakt naboen og avtal kva de kan gjera for kvarandre, skriv NLR.

– Landbruksorganisasjonane er i dialog med Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å få oppdaterte råd og kunnskap rundt koronasmitte.

Inga fare for dyrehelsa

Veterinærinstituttet tilrår inntil vidare at personar med påvist koronasmitte avgrensar kontakt med matproduserande dyr.

– Me tar forholdsreglar i landbruket, og gjer me kan for å unngå smittespreiing. Det er viktig at bøndene held seg friske slik at me i størst mogleg grad kan halde hjula i gong, stelle dyra og produsere mat til folket, seier leiar Lars Petter Bartnes i Bondelaget.

Viruset utgjer inga fare for dyrehelsa, og norske dyr utgjer ikkje ei smittekjelde for menneske. Det er ingenting som tydar på at viruset smittar via mat og drikkevatn, seier Mattilsynet.