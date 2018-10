Hanna Geiran første kvinnelege riksantikvar

Riksantikvaren får no, etter over 100 år, sin første kvinnelege riksantikvar.

Annonse

– Med Hanna Geiran får Riksantikvaren ein direktør med solid leiarerfaring, sterk fagkompetanse og lang erfaring frå arbeidet med kulturminne, seier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Geiran er utdanna sivilarkitekt og har vore tilsett i firma med ulike byggjeoppgåver, blant anna antikvarisk rehabilitering. Ho har vore tilsett hos Riksantikvaren sidan 2005, og vart seksjonssjef i 2012. I 2014 vart ho avdelingsdirektør for kulturminneavdelinga.

– Eg gler meg til å ta fatt på jobben som leiar for Riksantikvaren. Kollegaene mine er kunnskapsrike og engasjerte, og saman med regionalforvaltninga vil vi ta vare på og utvikle kulturminna som ein samfunnsressurs. Eg ønskjer at kulturminne kan ta endå større plass i samfunnsdebatten, og at dei kulturelle og økonomiske verdiane vert synleggjorde, seier Hanne Geiran.