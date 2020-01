Glommen Mjøsen Skog sikret seg aksjemajoriteten i Moelven

Glommen Mjøsen skriver om kjøpet på sine nettsider. Et enstemmig styre har godkjent kjøpet for å sikre lokalt eierskap.

Kjøpet gjør at Glommen Mjøsen får mer enn 50 prosent eierandel i Moelven Industrier.

"Det mener vi er best for andelseierne i Glommen Mjøsen Skog SA og best for Moelven Industrier ASA og dermed også for å sikre framtidig pris og etterspørsel etter tømmer", skriver selskapet på sine nettsider.

– Det er vanskelig å si mer per i dag. Det er kompliserte aksjonæravtaler i Moelven Industrier ASA. AT Skog SA, Viken Skog SA og Felleskjøpet Agri SA kan også erklære forkjøpsrett på de samme aksjene. Gjør de det, blir vi eiere av litt over 50 prosent. Velger derimot alle å avstå fra å bruke forkjøpsretten, får Glommen Mjøsen Skog SA alle aksjene som nå er omsatt og er eier av drøye 80 prosent av Moelven Industrier ASA, sier administrerende direktør i Glommen Mjøsen, Gudmund Nordtun.

Brukte julen og romjulen på finansiering

De vil også se etter partnere for et samarbeid om Moelven.

Annonse

– Og Allskog SA har bekreftet at de vil delta. Vi arbeider for at våre andelseiere kan investere sammen med oss i Moelven Industrier ASA. Vi mener også at Moelven Industrier ASA, som et av industrilokomotivene i Innlandet, er best tjent med at Glommen Mjøsen Skog SA fortsetter å ta det ansvaret vi har tatt helt siden 90-tallet.

Selskapet skriver videre at administrasjonen har brukt julen og romjulen på å finansiere kjøpet. I styremøte 3. januar ble det enstemmig vedtatt at selskapet skulle kjøpe opp aksjene.

Transaksjonen vil kreve godkjenning fra Konkurransetilsynet.

Nytt selskap kjøpte opp aksjer

I desember gikk Felleskjøpet Agri, Viken Skog og AT Skog sammen og opprettet selskapet Skog, som overtok aksjeposter i Moelven Industrier. Selskapet tok da over drøye 38 prosent av aksjene.

Moelven produserer byggevarer og systemer for byggebransjen.

Glommen Mjøsen Skog er en sammenslåing av Mjøsen og Glommen. Selskapene slo seg sammen i juni.