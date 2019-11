Fylkesmannen vil ha ny utredning av Vardafjell

Det er i et svar på en ny høring fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at fylkesmannen nå tar orde for en ny konsekvensutredning av vindmølleparken. Tidligere har også fylkesrådmannen bedt om det samme, skriver Stavanger Aftenblad.

NVE har en ny detaljplan for den planlagte utbyggingen ute på høring etter endringer i prosjektet. Fylkesmannen påpeker området er attraktivt for hubro, at endringene vil medføre at flere bli berørt av støyen fra vindmøllene og at det ikke er laget et såkalt worst case-studie.

– De endringene som er søkt om og godkjent etter gjeldende konsekvensutredning, fører til et vesentlig endret risikobilde blant annet når det gjelder støy, skyggekast, iskast og kollisjonsrisiko for fugl, står det i høringssvaret fra Fylkesmannen.

I forrige uke demonstrerte motstandere av vindkraftanlegget ved å låse inngangen til anleggsområdet. De har også demonstrert i Oslo mot utbyggingen.

