– Vi ber alle om å vask hendene etter at de har vært i kontakt med villsvin eller rått villsvinkjøtt, Ole-Herman Tronerud, seniorrådgiver i Mattilsynet i en pressemelding.

Han råder jegere til ikke å bruke de samme redskapene som blir brukt til villsvinkjøtt på andre områder, og minner om å være nøye med vask av utstyr.

– Rått villsvinkjøtt bør ikke komme i kontakt med andre råvarer, sier Tronerud.

Salmonella overføres lett ved kontakt med dyr og kjøtt. Mattilsynet ber derfor jegere som skal jakte villsvin om å ta forholdsregler. Det viktigste er å håndtere rått kjøtt på en måte som minsker smitterisikoen, skriver tilsynet.

– Villsvin er i ferd med å reetablere seg i Norge, og vi kjenner ikke godt nok til helsesituasjonen til disse dyrene. Funnet av salmonella overrasker oss ikke, og vi vet ikke om dyrene bærer flere sykdommer, sier Tronerud.

Mattilsynet opplyser videre om at de vanligste symptomene på salmonella er diaré, magesmerter, kvalme og eventuelt også feber. Bakterien smitter stort sett gjennom mat og vann, men kan også smitte fra person til person, mellom dyr, og mellom dyr og mennesker.

Veterinærinstituttet har satt i gang en pilotundersøkelse for å kartlegge helsen til villsvin i Norge.

Jegere, fallviltgrupper og ettersøksjegere i områder hvor det finnes villsvin skal hjelpe Veterinærinstituttet å ta prøver. Som takk for hjelpen, får de gratis undersøkelse for trikiner, som er en parasitt som alle slaktede villsvin bør undersøkes for før de brukes som mat.

