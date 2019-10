Forsvar og distriktspolitikk

Jeg synes det var veldig interessant å lese Lene Westgaard-Halles artikkel om det norske forsvaret i Nationen tirsdag 29. oktober. Hun er stortingsrepresentant for Høyre og snakker tydeligvis på vegne av partiet.

Det er interessant å lese tekster fra personer som er så til de grader overbeviste om at de er innehavere av den hele og fulle sannhet. Ja, så overbeviste at de også kan tillate seg å ha en skikkelig ovenfra- og nedad-holdning til det andre kan hevde!

Distriktspolitikk virker å være et minusord i denne sammenheng. Ja, ja.

«Det trengs mer kampkraft og bedre beredskap», hevdes det. Jeg kan nok være enig i det.

Men – en vesentlig side ved det norske forsvaret og beredskapen blir ikke nevnt: Det må være nok mat/proviant tilgjengelig til enhver tid!

Det meste av norsk mat blir produsert i distriktene. Derfor er en distriktspolitikk som ivaretar matjord og matprodusenter (og levende bygder), av avgjørende betydning for forsvaret. Det er et gammelt ord som sier at det er bedre å være «føre var…».

Å ha noe på lager, (kornsilo) må derfor også være ganske smart. Å tro at man enkelt til enhver tid kan skaffe seg nok mat fra andre land, slik noen hevder, kan fort vise seg skjebnesvangert. Jeg husker fremdeles matmangelen i Oslo under siste krig.