Flere medier: Danish Crown sier opp 175 ansatte

Årsaken er ifølge selskapet at det er færre slaktesvin og dermed også et mindre behov for alle ansatte i slakteriet i Horsens.

– Vi har sett på prognosene i lang tid, og mengden slaktegris ligger langt under vår kapasitet, sier Per Laursen, produksjonsdirektør på Danish Crown, til danske TV 2.

Landbrugsavisen.dk melder at prisene på slaktegris er de høysete siden 2013, men at Danish Crown likevel har markant færre gris til slakting enn ventet.

Gjennom sommeren vil antallet griser som slaktes i Horsens, bli redusert fra rundt 100.000 til rundt 85.000 dyr i uka.

Direktør i Danish Crown, Per Laursen, sier til TV 2 at de ikke er i stand til å betale en god nok pris for grisene i Danmark, og at grisebøndene i stede velger å eksportere til utlandet.

– Vi har valgt denne løsningen slik at vi helt unngår legge ned noen slakterier, sier Per Laursen.

Det er imidlertid ikke sikkert at alle de 175 ansatte vil bli oppsagt, men 175 personer må slutte i Horsens som følge av situasjonen.

– Vi vil legge fram en plan og starter samtaler med de berørte. Utfallet av forhandlingene kan bli at noen selv sier opp sine stillinger, sier Laursen til TV 2.

Han viser til at de nå innfører ansettelsesstopp slik at de medarbeiderne som nå mister jobben vil bli prioritert hvis det blir aktuelt å bemanne opp på et senere tidspunkt.

Ifølge egne nettsider slaktet Danish Crown rundt 21 millioner svin i 2016/2017, 13 millioner av dem i Danmark. Selskapet omsetter årlig for nærmere 62 millioner kroner.

Ifølge dansk TV 2 har selskapet 28.000 ansatte på verdensbasis, hvorav 9250 av dem er i Danmark.