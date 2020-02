Fleire unge med «pengar på bok»

Ei gransking utført av Respons Analyse for spare-appen Spiff viser at åtte av ti unge vaksne no er opptatt av å spare pengar.

– Dei sparer til mykje forskjellig. Dei sparer til bustad og ferie. Men det aller viktigaste er å spare til uventa utgifter, seier Carl-Nicolai Wessmann i Spiff til NRK.

Hallgeir Kvadsheim, som er åtferdsøkonom, fortel at mykje har skjedd med sparinga til unge vaksne. Han meiner dei er i ferd med å få betre sparevanar enn eldre.

– Eg ser ein positiv trend blant dei yngre. Dei byrjar å få litt betre vanar enn dei eldste, seier Kvadsheim til NRK.

Så mykje som 60 prosent seier at dei sparer til ein bufferkonto, viser undersøkinga.

Det kan vere smart, for i ei anna gransking frå Finans Norge svarer 25 prosent at dei ikkje klarar å betale ei uventa utgift på 25.000 kroner. I Statistisk Sentralbyrås årlege levekårsundersøking i 2018 svarte 19 prosent at dei heller ikkje klarte ei utgift på 15.000 kroner.