Det har vært mange og sterke reaksjoner flere steder i landet etter at fergeprisene ble økt kraftig mange steder ved nyttår.

Både i Nordland og Møre og Romsdal – fylkene som har flest fergesamband – har fergetakstene økt. I Nordland – som har 28 fergesamband – har prisene økt med mellom 20 og 40 prosent, meldte NRK tidlig i januar.

Prisøkningene gjelder også andre steder i landet, som i Troms og Finnmark, i Rogaland og på Vestlandet.

Fredag kom nyheten om at flere fylker nå går sammen med KS, kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, for å presse staten til et bedre fergetilbud.

– Fergeopprøret vi ser nå handler om helt andre summer enn det var snakk om under bompengeoppgjøret i fjor. Nå kan en vanlig familie, som er avhengig av ferge i hverdagen, betale mer for fergen enn de gjør for huslånet, sier Tove-Lise Torve, fylkesordfører i Møre og Romsdal i en pressemelding.

Svært positive signaler

Møre og Romsdal, Vestland, Troms og Finnmark og Nordland er fylkene som går sammen. Dette får Joachim Orvik, mannen som startet fergeopprøret i Møre og Romsdal på Facebook, en gruppe med nesten 25.000 medlemmer, til å juble.

– Jeg sitter med litt sommerfugler i magen nå og er veldig spent på hva de neste ukene vil bringe med seg. Jeg tenker at dette er svært positive signaler. Jeg er spent på hva ferjekonferansen vil bringe med seg, sier han til Nationen.

For fylkeskommunene og KS har sammen kommet fram til punkter de vil få til. Dette skriver de i pressemeldingen:

* Vi vil invitere statsminister Erna Solberg og regjeringen med på en dialog for å løse denne utfordringen. Vi vil jobbe sammen mot regjering og storting for en bedre finansiering av fergetilbudet. Fylkeskommunene tar sitt ansvar, men klarer det ikke alene. Vi kan ikke risikere at investeringene og kostnadene til det grønne skiftet må betales av elever i videregående opplæring.

* Vi vil synliggjøre underfinansieringen av fergedriften. KS har tidligere dokumentert at merkostnadene ved å erstatte fossilferger med elferger for allerede vedtatte prosjekter er fem ganger høyere enn hva regjeringen har hevdet – 500 millioner kroner årlig, ikke 100 millioner.

* Vi vil derfor arrangere en nasjonal fergekonferanse i løpet av våren.

* Vi vil arbeide for å koordinere felles uttalelser for eksempel gjennom formelle høringsprosesser og i uttalelser gjennom KS.

* Vi vil ta initiativ til et sterkere faglig samarbeid på tvers av fergefylkene.

Tror på dialog

Orvik i protestgruppa mener det viktigste er å få til dialog mellom fylke og staten.

– Slik at de en gang for alle kan komme sammen og dokumentere hvordan situasjonen rundt ferjedrifta er. Vi håper selvfølgelig at det nå kan løse seg. Men vi har klare forventninger til at fylkeskommunen må kunne klare å ta selvstendige grep også hvis ikke det kommer friske penger fra staten. Enten så må fylkeskommunen avlyse klimasatsingen og kjøpe seg ned i anbudene eller så må de fjerne hele autopassordningen slik at de får tilbake inntektene av passasjerer, sier han, og fortsetter:

– Samtidig så er nok ikke dette alene nok til å bøte på økonomien. De må kanskje gjøre begge deler. Vi forventer at både fylkeskommunen her i Møre og Romsdal og staten rydder opp etter seg. Vi kan ikke leve med de prisene som nå allerede har kommet.

Ministermøter

Orvik er selv en aktiv bruker av fergene i Møre og Romsdal, både for å komme seg til jobb og andre aktiviteter. Han har derfor merket de økte takstene godt.

Nå får han ønsket sitt oppfylt om dialog mellom fylkeskommunen og staten. Regjeringen har invitert fylkene til et møte 2. mars, hvor samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF), kommunalminister Nikolai Astrup (H), klimaminister Sveinung Rotevatn (V) og distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) vil delta, skriver Dagbladet.

– Vi ønsker at fylkene fortsatt skal spille en viktig rolle i det grønne skiftet, men de klarer det ikke alene, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen i pressemeldingen.