Ernas ultimatum fikk ja – men prosessen får kritikk

Fredag kveld la statsministeren fram det som skulle bli avslutningskapittelet på den smertefulle og langdryge bompengediskusjonen: en skisse til løsning som Venstre, Frp og KrF enten måtte godta, eller si takk for seg i regjeringen.

– Dette kan få konsekvenser for regjeringsprosjektet, sa en tydelig statsminister.

Solberg gjorde det klart at hun ikke var sikker på om partiene ville akseptere løsningen, men allerede mens hun la den fram for offentligheten rundt klokka 21, gikk både Frp-leder Siv Jensen og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ut og ga sin tilslutning.

Drøyt to timer senere møtte Venstre-leder Tine Skrei Grande pressen etter å ha konferert med sin stortingsgruppe.

– Vi har fått en kollektivsatsing på 1 milliard og 800 millioner på bom. Vi har fått prioritert kollektiv foran bom. Derfor har Venstre valgt å si ja, sa Grande på en pressekonferanse i Stortingets vandrehall klokken 23 fredag kveld.

Ødelegger valgkampen

Men prosessen har kostet. Samarbeidsklimaet i regjeringen ser ikke ut til å være på topp – særlig ikke mellom Venstre og Frp.

– Det å ha en sånn diskusjon utenfor alle budsjettprosesser. Det å ha den i mediene, og det å ødelegge valgkampen vår, fordi vi skal konkludere på dette tre dager før vi går i budsjettkonferanse, det synes jeg ikke noe om. Det er ikke sånn vi skal styre i regjering, sa Venstre-leder Trine Skei Grande til NTB sent fredag kveld.

Hun får støtte av partikollega Abid Raja.

– Prosessen har vi ikke vært fornøyd med, det tror jeg alle kan være enige i. Det har pågått i ukevis og dramaturgien har nådd flere topper, sier han.

Nullvekstmålet ligger fast

I statsministerens forslag til enighet vil hun tilby kommunene å øke det statlige bidraget til fra 50 til 66 prosent i bypakkene. Av økningen på 16 prosentpoeng skal åtte gå til å kutte bompenger, og åtte til kollektivutbygging.

Samtidig går Erna Solberg i skissen inn for en egenandel for kommuner og fylkeskommuner på 20 prosent til nye byvekstavtaler.

I skissen ligger nullvekstmålet fast og knyttes til bompengereduksjonene. Det vil si at byer med økt biltrafikk, ikke får bompengereduksjoner.

Videre legges det inn 300 millioner kroner til reduserte kollektivpriser i de store byene, samt 250 millioner kroner til bedre kollektivtrafikk i all hovedsak utenfor de store byene.

På flere større veiprosjekter går regjeringen inn for reduserte eller ingen bompenger. For eksempel skal det ikke være bompenger på E8 på vei inn til Tromsø.

– Valgte svart regjeringsbil

MDGs nasjonale talsperson Une Bastholm mener at Solberg med skissen åpner for mer trafikk i byene. Bastholm mener også Solberg tvinger byene til å fjerne bompengene ved å vifte med mer penger til kollektivtrafikk.

– Solberg må ta innover seg at hun uansett ikke kan bestemme dette alene uten å sette seg ned med byene og forhandle. Jeg håper lokalvalget blir et opprør mot regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Heller ikke SV er fornøyde med skissen.

– Venstre valgte svart regjeringsbil foran grønn miljøpolitikk. De har akseptert en svekket miljøpolitikk for å redde valgkampen til Frp og Høyre, sier leder Audun Lysbakken.

Han mener at statsministerens forslag til bompengeløsning bidrar til at kommunene selv må betale mer for bedre transport, og at det kan føre til at de må kutte i velferden eller droppe kollektivsatsing.

– Enten taper miljøet, eller så blir skolebarn, eldre og arbeidsfolk i kommunene taperne. Dette er derfor en miljøfiendtlig og usosial løsning, og langt mer urettferdig enn bompenger.

Han får støtte fra Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Dette er nye utgifter som vil gå utover tilbudet til barn, unge og eldre, sier han.