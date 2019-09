Equinor skal samarbeide med kinesisk selskap om havvind

Equinors konserndirektør for nye energiløsninger, Pål Eitrheim, sier bruken av fornybare energikilder og naturgass øker raskt i Kina.

– Landet satser for fullt på å bli verdens største marked for havvind innen 2030, sier han i en pressemelding.

CPIH (China Power International Holding) er datterselskap av det statseide State Power Investment Corporation, som utvikler og driver kraftprosjekter innen både fossile og fornybare energikilder.

Administrerende direktør Jun Tian i CPIH håper på et langsiktig strategisk samarbeid med det norske selskapet. Avtalen gjelder utvikling av havvind både i Kina og Europa.

Per Kristian Sbertoli, fagansvarlig for finans i ZERO, mener Equinor kan bli en viktig aktør i markeder med enorme energibehov.

– Havvind kan bli en av de viktige løsningene for å nå målet om å stanse byggingen av ny kullkraft allerede neste år, slik FNs generalsekretær har bedt om, sier han.

Han påpeker at en rekke land i Asia fortsatt bygger nye kullkraftverk som bidrar til klimaproblemene. Når Kina nå åpne for havvind, kan Equinor og andre norske selskaper spille en viktig rolle i klimaarbeidet og samtidig skape verdier.