Urolighetene som har vært etter siste årsmøte, har etter vårt syn styrket Norsk sau og geit (NSG) som organisasjon! Alle organisasjoner er «levende» og man vil alltid ønske å gjøre de bedre. I ettertid av siste årsmøte er det blitt tatt flere grep som er med på å gjøre organisasjonen sterkere og bedre rustet for utfordringer i fremtiden. Noe av dette kan vi faktisk takke Hilmar Kleppe for.

Alle har sine sterke og svake sider. Dette gjelder også for Hilmar Kleppe. At man i et valg blir erstattet av et benkeforslag, er helt legitimt i en demokratisk organisasjon. At han i ettertid velger å gå ut i media, og påfølgende oppførsel i media, er med på å svekke hans kandidatur for en eventuell gjeninntreden i styret. Det er vel heller et bevis på at det var helt riktig for organisasjonen at det ble foretatt et skifte. Alle fylker bør bruke sin mulighet for innspill gjennom valgkomiteen. Det er på den måten alt fra enkeltmedlemmer via lokallag og fylkeslag får innflytelse.

Diskusjoner og konflikter som i utgangspunktet hører hjemme innenfor organisasjonens dører, har ingen ting i media å gjøre. Enkelte ting er taushetsbelagt, og dette vet Bjørdal inderlig godt.

Når det kommer til økonomien i småfeholdet, styres det av tilførsel og etterspørsel. Når det økes i antall dyr, og overproduksjon er et faktum, er det naturlig at prisen går ned. Dette er et ansvar vi som småfeholdere må være med å ta, og dette vet også Bjørdal godt. NSG har oppfordret til måtehold og lavere slaktevekter for å begrense overproduksjon. Noe annet kan ikke en medlemsorganisasjon gjøre, for vi er alle selvstendig næringsdrivende.

I kampen mot rovdyr, er det viktig at vi fortsetter det gode samarbeidet med de andre organisasjonene som Bonde- og Småbrukerlaget og Bondelaget, slik at vi med en felles front bedre kan påvirke politisk og i media.

For oss har aldri NSG stått sterkere og mer samlet enn den gjør i dag, vi har full tillit til sittende styre, og vi stiller oss uforstående til ditt råd om at man heller burde melde seg inn i andre organisasjoner. For så vidt vi vet, står Odd Bjarne Bjørdal fortsatt som medlem hos NSG, og da kan det vel ikke være så ille?