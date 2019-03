Duket for distriktsdebatt i Venstre

Det mener statssekretær Atle Hamar, som lørdag legger fram forslag på Venstres landsmøte om hvordan partiet skal utvikle lokalsamfunn i hele landet. Blant forslagene er at ingen nye statlige arbeidsplasser skal plasseres i Oslo, og at det skal utarbeides en helhetlig plan for statlige arbeidsplasser i regionsentre.

Man trenger bedre kontroll med hvordan etatene organiserer seg, mener Hamar.

– En ting er jo utflytting og nyetableringer i staten, en annen ting er de store endringene statsetatene gjør selv for å endre strukturer. Noe av det er naturlig, fordi teknologi gjør at det blir litt færre årsverk. Men de trenger ikke flytte virksomhetene inn til de største byene, sier han til NTB, og viser til at Kommunaldepartementet har pekt ut 80 småbyer og tettsteder som er store nok til å ta den type funksjoner.

På andre dag av landsmøtet skal partiet også stemme over politiske uttalelser om å gi brukerne mer kontroll med personlig assistent-ordningen og om å si nei til såkalt digitalt grenseforsvar.

