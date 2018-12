En av tre velger plasttre

Fredrikstad. Skyvedørene glir sakte opp, innenfor åpenbarer det seg en skog av juletrær. Store, små, smale, brede, men ingen skakke og skjeve. Noen er grønne, andre er rimfrosset, noen er faktisk hvitere enn snø. Ingen har norske flagg, og kun ett fåtall har en stjerne i toppen.

– Vi selger nesten ikke stjerner lenger, folk velger gjerne høyere tre som går til taket. Selv innen juletrær er det trender, i 2018 velger kundene høyere trær enn tidligere, sier daglig leder Elisabeth Moss Lundemo hos Hageland i Fredrikstad.

Lundemo og hennes ansatte har forandret Hageland på Rolvsøy til juletreland. 250 ulike trær danner en skog i butikken. Her er det få trær som minner om den kjære julesangen fra 1866, «Du grønne glitrende tre». Det er mye glitter og glam, men fraværet av norske flagg er totalt. I 2018 pynter vi med digre kuler, og flere trær er pyntet med kunstige blomster. Både blomster og trær er kunstige.

I en undersøkelse Sentio har utført for Nationen ble 1000 personer fra hele landet spurt hva slags juletre de har.

Hele 29 prosent velger plasttre. Det stemmer med salgsøkningen hos Hageland. Ellers er gran mest populært, det velges av 27 prosent, 14 prosent velger edelgran, 3 prosent furu og 2 prosent annet. 24 prosent svarer at de ikke har juletre.

Velger kunstig

– Å! Se her da, det var et utrolig fint tre. Det ser jo helt ekte ut.

– Jo, det var fint, men ganske dyrt da.

Mitt i plastskogen møter jeg ekteparet Yngvar Andersen og Berit Råkjell Andersen. De er på juletrejakt.

– Vi har lett i mange butikker, ingen steder har så fine trær som her, sier fru Andersen.

Paret har bestem at de skal ha kunstig tre i år. Det stemmer med Nationens undersøkelse som viser at 29 prosent menn og 30 prosent kvinner går for plasttre. Flest folk fra Nord-Norge gjør samme valget som Andersen. Mens færrest fra Oslo velger plasttre.

Yngvar stopper ved ett grantre, han måler det mot sin egen høyde. Nikker tilfreds og kjenner på kvaliteten på baret og greinene.

– Treet må ikke være for høyt, for vi vil ha stjerne i toppen. Noe må være ved deg gamle, selv med kunstig tre, sier Yngvar.

Riktig med lys

Lite aner han at det ikke er trendy med stjerne i toppen av treet. Lys derimot, det må årets juletre ha.

– Vi har solgt trær med integrerte lys de siste fem årene. Nå skal det være mange og små lys, sier daglig leder Lundemo.

De aller fleste trærne i butikken har ledlys integrert. Juletreet "Dale" har høyden som familien Andersen er på jakt etter, det er utstyrt med 320 ledlys og en fem trinns dimmer. Hageland betegner modellen som svært naturtro. Prisen er på godt over 3000 kroner.

– Flere og flere kunder kjøper og setter opp juletreet i begynnelsen av november. Da har de det som et rent lystre i stua, fram til de pynter det den 23. desember, sier Lundemo.

Familien Andersen synes de kunstige trærne har en litt stiv pris. Sentios tall viser at husstandsinntekt påvirker valg av tre. Blant dem som tjener 400.000 eller mindre mindre, velger 39 prosent plasttre, 13 prosent gran, 4 prosent edelgran, 7 prosent furu, 2 prosent annet og 36 prosent oppgir at de ikke har tre. Er inntekten over én million, velger 26 prosent plasttre, 34 prosent gran, 25 prosent edelgran, 3 prosent furu, 1 prosent annet, her er det 12 prosent som velger å ikke ha tre.

– Deler du prisen med hver gang du gleder deg over treet. Da blir det ikke så dyrt, sier hun med et smil.

I 2017 solgte de om lag 1200 kunstige trær, og bare 300 ekte trær. Hageland er ikke store på ekte trær. Et naturlig tre kan du få for et par hundrelapper, for et kunstig tre må du punge ut langt mer.

Det mest eksklusive treet er fire og en halv meter høyt og koster 30.000 kroner.

– De aller største trærne selges gjerne til hoteller, forsamlingshus eller bedrifter, sier daglig leder.

Med funkishus og god takhøyde, velger også flere privatpersoner trær opp mot fire meter.

Lundemo forteller at flere kommer tilbake etter noen år, de ønsker å oppgraderer til et mer eksklusivt tre. Østfold-paret på jakt har ennå ikke bestemt seg, de håper prisen blir litt lavere nærmere jul.

– Fordelen med å velge kunstig juletre, er at jeg slipper å vanne. Ingen ting er mer kronglete enn å etterfylle vann i en juletrefot, sier Andersen.

Kona nikker samstemt, og sier hun kommer til å bli fornøyd med å slippe å støvsuge rester av barnåler helt til sankthans.

Populært blant mange

Kunstige juletrær blir stadig mer populært. De er både enkle å montere og pakke bort. Trærne er mer naturtro. Hageland opplyser at deres trær er håndlagde, med håndmalte nåler for å få et ekte utseende.

– Kunstig juletre eller ekte juletre, hvem velger hva?

– For dem som vil ha det perfekte, blir valget et kunstig tre. Her kommer alle typer mennesker, unge og eldre. De som er 75 pluss kjøper smale nette trær, sier Lundemo.

Nationens undersøkelse sier ikke noe om formen på treet, men viser at 30 prosent under 30 år har ikke tre, men 25 prosent velger plasttre, og kun 2 prosent går for furu. Blant dem mellom 30 og 45 år har 25 prosent ikke tre, 4 prosent velger furu, 17 prosent edelgran, og 30 prosent velger kunstig tre. De i aldersgruppen over 60 som ekteparet Andersen, er det likt mellom gran og plasttre med 30 prosent. Av de eldre har kun 3 prosent furu, mens 23 prosent velger bort å ha tre.

Hun sier småbarnsfamiliene er mer opptatt av det under, enn selve treet.

– Fordelen med et kunstig tre, er styrken i greinene med ståltråd helt ut i tuppen. Dermed kan du henge ganske tung pynt uten at greinen kneler, sier hun.

For dem som savner duften av bar og skog, ingen fare, den får du kjøpt på pose. Årets mote i pynt er store sløyfer, gjerne i duse rosafarger.

– Før pyntet vi gjerne med dorullnisser, glitter og norske flagg. Alt som ungene hadde laget ble hengt på treet. Jeg tror ikke mange har dorullnisser oppe i år. Nå skal juletreet passe inn i resten av interiøret, sier hun.

Har du en minimalistisk stil, kan et lerketre passe fint inn. Noen velger det helt naturlig, andre går for en rimfrosset bred kran. Vil du ha furu, kan du velge med eller uten kongler.

Butikksjefen glitrer snart like fint som pynten. Hun har dekorert en gran med sølvfargede breinegrener og store rosa påfugler. Nordmenn liker det naturlige, så røde kuler selger fortsatt godt. Liker du det naturlige eller litt maskuline, kan du velge pynt i bruntoner, gull og natur.

– Har du et tre på 210 centimeter, bør det være 150 kuler med smått og stort. Du velger små kuler for å fylle, og store for å få en kontrast, sier hun.

For å få flere kuler på samme grein, fest de med kroker. Juletreekspertens råd er også å surre julepynt på med ståltråd.

– Er naturtreet du kjøper litt glissent, fyll gjerne på med kunstige greiner. Da får du et mer tett og frodig tre. Uansett trender, velg det treet og pynten du liker best, sier hun.

Om politiske symbol havner på treet sies ikke. Undersøkelsen viser at politisk preferanse derimot gjør utslag. 45 prosent av Frp-erne velger plasttre, mot 22 prosent gran. Blant Ap-folk er gran mest populært, 36 prosent, mot 28 prosent kunstig. Hos Høyre-folk fordeler det seg jevnt med 28 prosent kunstig, 20 prosent gran, 22 prosent edelgran og 22 prosent som ikke har tre. Hos Sp-velgere står gran sterkt med 34 prosent, og 30 prosent velger plast, 16 prosent har ikke tre. MDG-velgere har lavest andel plasttrær, med 18 prosent.

Ekteparet Andersen forlater butikken uten tre denne dagen.

– Vi har bestemt at årets juletre skal være kunstig, så vi kommer tilbake, sier Berit.

Viktig vare

Fordelen med kunstige trær er at det finnes flere på lager.

– For oss som næring er jula avgjørende for at vi skal klare oss. Det blir stadig mer salg av planter i dagligvarebutikkene, det spiser av vårt marked, sier daglig leder.

Hageland gjør om sine butikker til et moderne juleland fra 20. oktober til nyttår.

– Her ønsker vi å skape en destinasjon. Det tar tid å bygge seg opp i det markedet her. Uansett om du velger ett ekte- eller kunstig juletre, håper jeg folk forstår hvor viktig det er å handle lokalt, sier Lundemo og ønsker god jul.