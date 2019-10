DNB Markets spår ingen renteøkninger på flere år

– Vi tror ikke på renteendringer fra Norges Bank de nærmeste årene i fravær av nye sjokk. Det er vanskelig å forutse økonomiske sjokk på forhånd, men de inntreffer jo fra tid til annen og vil eventuelt bety at forutsetningene for prognosen blir feil, sier økonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets til Nettavisen.

Bakgrunnen for prognosen er at veksttoppen i norsk økonomi ligger bak oss, sier Strøm Fjære.

– Veksten vil avta til litt under normalen de nærmeste årene. Samtidig holder inflasjonen seg nær, eller litt under, målet på 2 prosent, sier hun videre.

Sjefstrateg Erik Bruce i Nordea Markets anslår en uendret rente fram til neste sommer, mens sjefstrateg Erica Dalstø i SEB spår en uendret rente ut 2020.

– Jeg tror styringsrenten i hvert fall kan bli liggende på dagens nivå ut neste år og at markedet er litt for pessimistisk i sitt syn. Markedet konkluderer med at neste renteendring blir en nedgang, det er i større grad påvirket av den myke stemningen i utlandet, sier Dalstø.