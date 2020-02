Distriktsministeren: – Eg er glad me har ein finansminister som er oppteken av distrikta

Tysdag blei det klart at regjeringa skrotar det omstridde kraftskattforslaget frå i haust.

Forslaget kom fyrst frå eit ekspertutval i september. Det inneheldt forslag til endringar i skattesystemet for vasskraft i Noreg.

Tilrådinga var at ordningane med konsesjonskraft og konsesjonsavgift skulle avviklast. I staden skulle vasskraftinntektene skattast direkte inn til staten, som så skulle fordele inntektene til kommunane.

Kraftkommunane var ikkje særleg fornøgde med forslaget, og gav eit rungande nei då det var ute på høyring.

No blir det altså ingenting av, og inntektene skal framleis gå rett til kommunane.

Det gjer den ferske distriktsministeren Linda Hofstad Helleland (H) veldig glad.

– Eg er glad for at me har ein finansminister som er oppteken av distrikta og at me skal bidra til vekstutvikling. Det er ikkje nokon tvil om at dette verkeleg er godt nytt, seier Helleland til Nationen.

– Det at Jan Tore Sanner (H) har føreslått dette og at regjeringa har støtta han i det er veldig bra, legg ho til.

Vidarefører ein lang tradisjon

Ho seier at regjeringa no har lytta til dei tydelege tilbakemeldingane frå næringa og lokale politikarar.

– Det har vore veldig tydelege tilbakemeldingar frå næringa i kommunane det gjeld, og Høgres politikarar har vore tydelege på at dette vil vera dårleg nytt i distrikta. Difor kan me ikkje gå vidare med det. Dei har jobba hardt og pressa på for denne avgjerda, seier Helleland.

Distriktsministeren fortel at ho har fått mange gode tilbakemeldingar tysdag.

– Det er mange som jublar, og dette er den beste nyheita dei kunne fått. Det var veldig viktig. Eg trur det er mange som er glade for at regjeringa lyttar til distrikt og kommunar, seier Helleland.

At kommunane får behalde kraftkronene sine sjølve, meiner Helleland er å vidareføre ein lang tradisjon og praksis her til lands – å la veksten tilhøyre distrikta.

– Kva betyr dette for distrikta?

– Me vektlegg verdien av det desse inntektene betyr for Distrikts-Noreg, utan at dei skal innom Oslo for ei omfordeling først. Me er ein nasjon som er rik på naturressursar, og vår velferd og framtidige jobbar er avhengige av at me også tar dei i bruk og forvaltar dei på ein god måte, seier Helleland.

Eit prinsipp å ta med vidare

Eit steg i rett retning for å nå klimamåla før 2030, meiner Helleland, er å gjera distrikta lystne på å nytte naturressursane sine.

– Då må dei også føle at dei sit att med noko. Då vil det å gå for ei grunnrenteordning der alt skal slusast inn i det store statsrekneskapen kome til å svike moglegheitene til å ta i bruk ressursane på sikt, seier Helleland.

– Det har stor betydning viss me skal nå våre klimaforpliktelsar. Me må ta i bruk det me har tilgjengeleg av fornybar energi. Då må me ha eit system som gjer at me får med oss lokalbefolkningar på det. Viss ikkje er eg redd me ville fått demonstrasjonar på line med dei me møtte i vindkraft-diskusjonane, seier Helleland.

Ho meiner at dette er eit godt prinsipp å ta med seg til andre næringar i distrikta også.

– Det er ein konkurranse om å tiltrekke seg næringsliv og legge til rette for at det skal vera attraktivt å investere i distrikta. Næringslivet er sjølve ryggrada for å bygge distrikta vidare. Då må me ta i bruk det potensialet på ein god måte, seier Helleland.