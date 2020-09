Dette er valgnemndas innstilling på nytt styre i Bondelaget

Valgnemnda i Norges Bondelag leverte fredag ettermiddag innstillingen til nytt styre. Valget avholdes digitalt 30. september.

Fra før av var det kjent at nåværende leder, Lars Petter Bartnes, er innstilt for ett år til. Han meldte i januar at han ønsket å gi seg etter seks år som leder, men takket i juni ja til å fortsette.

– Jeg stilte meg positiv da jeg ble spurt av valgkomiteen. Jeg stiller meg til disposisjon for å kunne bidra etter at koronasituasjonen har påvirket arbeidet vårt, sa Bartnes til Nationen.

Positivt engasjement vektlagt

Om den ferske innstillingen, sier leder av valgnemnda, Anne Kristine Rossebø, følgende:

– Norges Bondelag skal ha et styre med medlemmer som bidrar til langsiktig strategisk tekning, som har solid markedsforståelse og evne til både å stille aktuelle spørsmål og komme med forslag til gode og modige svar. Vi har lett etter kandidater som ser helheten i landbrukspolitikken og har forståelse og interesse for organisasjonsbygging, sier hun ifølge en pressemelding.

– I tillegg har positivt engasjement og evne til kommunikasjon, også utover egne rekker, vært sentralt, fortsetter Rossebø.

Dette er det innstilte styret

Valgnemnda legger opp til tre nye styremedlemmer. Som nevnt tar ikke dagens 2. nestleder Frøydis Haugen gjenvalg. Valgnemnda foreslår at Bodhild Fjelltveit fra Hordaland, som i dag er styremedlem, rykker opp til nestledervervet.

Ettersom Fjelltveit ikke er på valg i år, foreslår nemnda Arthur Salte fra Rogaland som nytt styremedlem for ett år.

Som nytt styremedlem for en periode på to år, innstiller nemnda på Audhild Slapgård fra Trøndelag. John-Erik Skjellnes Johansen fra Nordland og Arne Elias Østerås fra Innlandet, sistnevnte også representant for Felleskjøpet, innstilles på gjenvalg.

Nils Arne Dolmseth tok ikke gjenvalg til styret i Tine i vår. Dermed innstiller valgnemnda Solveig Bratteng Rønning fra Nordland som ny representant for Tine for ett år.

Styremedlemmene Erling Aas-Eng fra Hedmark og Merethe Sund fra Nordland og Nortura er ikke på valg.

Valgnemnda foreslår også at Egil Chr. Hoen blir gjenvalgt som 1. varamedlem. På varaplass 2. og 3. foreslår de henholdsvis Thorleif Müller fra Vestfold og Ragnhild Duserud fra Østfold som nye medlemmer.

Vil skifte ut ordførerne

Valgnemnda innstiller også på ny ordfører og varaordfører. De vil ha Elisabeth Irgens Hokstad fra Vestfold/Telemark på topp og Karl Fredrik Okkenhaug fra Trøndelag som varaordfører.

De innstiller også Anne Kristine Rossebø til gjenvalg som leder av valgnemnda for ett år.

Da Bartnes ble innstilt for gjenvalg i sommer, sa hun at innstillingen av ham var enstemmig. Det ble begrunnet med at neste års forhandlinger med regjeringa blir svært viktige.

– Vi står midt oppi en veldig spesiell situasjon, hvor det var først denne uka man bestemte når årsmøtet skulle være. Da er det et kort tidsrom til neste års jordbruksoppgjør. Alle forhandlinger er krevende, og neste år spesielt så. Litt fordi det ble korte forhandlinger i år. Vi er takknemlige for at Bartnes sagt seg villig til å ta på seg denne jobben fram til 2021, sa hun.