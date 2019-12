Det nye regionkartet

Fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 regioner i dette landet. Kommune- og regionreformene er to av regjeringens store prestisjeprosjekter. Ifølge regjeringen skal større og sterkere kommuner og regioner gi bedre velferdstjenester, en mer bærekraftig samfunnsutvikling og et sterkere lokalt selvstyre.

Hvis et sterkere lokalt selvstyre virkelig var en drivkraft for reformene, må det være et stort paradoks for regjeringen at innbyggerne i mange av de nye kommunene og regionene stilte seg så lite imøtekommende til planene at regjeringen så seg nødt til å gjennomføre flere av sammenslåingene med tvang.

Særlig brutal var tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark. Som vi husker stemte 87 prosent av finnmarkingene som deltok i folkeavstemningen nei til den nye regionen. De frykter, ikke uten grunn, å miste funksjoner og utviklingsmuligheter i den nye sammenslåtte regionen, og at det meste av makt dreneres inn til Tromsø.

Den politiske prosessen som ledet fram til landets nye regioninndeling mangler så mye legitimitet at det faktisk er en mulighet for at en eller flere av sammenslåingene blir reversert. Både Sp og Ap åpner for reversering etter neste stortingsvalg, dersom befolkningen i de nye regionene fortsatt ønsker det.

Det er ikke bare i Troms og Finnmark dette kan bli en aktuell problemstilling. Den nye Viken region er en så sammenrasket og tilfeldig konstruksjon at den er vanskelig å forstå for noen enhver. Det nye politiske flertallet i regionen, bestående av Sp, Ap, SV og MDG, har nedfelt i den politiske fellesplattformen at de skal arbeide for å oppløse den flunkende nye regionen.

Å først slå sammen regioner for deretter å oppløse dem i neste stortingssesjon er selvsagt ingen optimal øvelse. Det er både ressurskrevende og en belastning for de mange ansatte i regionen som først må gjennomføre en komplisert sammenslåing av de ulike fylkeskommunale etatene, før de eventuelt må splitte dem opp igjen.

Det politiske ansvaret for et slikt scenario ligger hos regjeringspartiene som har trumfet gjennom en reform uten lokal forankring. At regjeringen heller ikke har fulgt opp med å gi de nye regionene flere betydningsfulle oppgaver, som jo var et viktig påskudd for reformen, gjør ikke situasjonen enklere.

Utsiktene til omkamp om regionreformen er ikke lystige. Men det kan hende det er en bedre løsning enn å gå videre med dysfunksjonelle regioner.