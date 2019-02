Det kriblar i grøne fingrar

Ein del stader i Noreg verkar det framleis som ei eve til vårsol i bakkane blenkjer. Snø og slaps ligg i bygd og by. Og då er det ikkje lett å tenkje på hagearbeid, med mindre ein drøymer seg bort.

Margunn Ueland er over snittet interessert i hagearbeid, og då helst dyrking av grønsaker, men også frukt, bær og blomar. For henne gir det livsglede.

– Du blir glad av å dyrke, og du blir glad av å ete. Og så er det så godt. Kortreist mat av god kvalitet vil stadig fleire ha, og kortare veg enn frå eigen hage finst ikkje seier, Margunn Ueland.

No har ho skrive boka «Margunns kjøkkenhage. Fersk mat – året rundt». Gjennom tekst og bilete får vi vere med inn i kjøkenhagen hennar og følgjer dei ulike månadene i året. Ho fortel personleg korleis ho sjølv gjer det, og kva som skjer i hage og drivhus i dei ulike årstidene.

Dette er blitt ei inspirasjonsbok både for dei som har kjøkenhage og dei som drøymer om å dyrke eigne grønsaker. Vi får tips om korleis vi skal få fram mykje på liten plass, men også råd om enkel mat vi kan lage av grønsakene.

Straks julepynten er rydda vekk, finn eg fram frøkatalogen. Margunn Ueland, hageentusiast

Byrja med grønkål

Margunn og mannen var ikkje spesielt interessert i hage då dei bygde huset sitt i 1986. Buskar og plen var nok for dei. Men så kom interessa gradvis. Dei byrja med løkblomar og sommarblomar. Men å dyrke blomar frå frø kvart år er tidkrevjande. Så då vart redninga staudar. Dei kjem opp år etter år, finst i ulike storleikar, fargar og fasongar.

– Så skjedde det noko som gjorde at eg ofra det eine staudebedet etter det andre. Eg ville ha grønkål fordi det er så sunt. Men ingen butikkar hadde det i sal. Derfor måtte eg dyrke den sjølv. Eg fann raskt ut at det ikkje berre finst ein type grønkål. Eg prøvde fleire og innimellom planta eg fennikel, ringblomar, blomkarse, tagetes, raudbetar og mangold. Det vart fargerikt og like fint som det gamle staudebedet. Og så mykje mat, fortel Ueland.

Året etter vart fleire staudebed ofra. Og jammen vart det planta nokre bærbuskar også. Margunn Ueland fekk rett og slett så dilla på kjøkenhage at ho spadde om ein gammal og ubrukt leikeplass rett over gata. Den fæle plassen vart til ein frodig oase med allslags grønsaker, frukt og bær, til glede for heile nabolaget.

Hageglede smittar

Folk har lenge kunna følgje med på kva som skjer i Uelands kjøkenhage i fast spalte i bladet Bondevennen, i bloggen hennar, på Facebook og Instagram.

– Det er blitt in med hagebruk. Folk er meir opptekne av miljø, klima, helse og plantekost. Det er eit auka medvit om at frukt og grønt er sunt. Og så har mange oppdaga den gleda hagearbeid gir. Folk merkar at når dei putlar i hagen føler dei seg betre. Vi treng kontakt med naturen. Og så gir det ei meistringskjensle å sjå at det ein sår veks og blir til mat, seier Margunn Ueland.

Livgjevande dagslys

I Stavanger der ho bur, er vinteren relativt mild og med lite snø. Ho kan av og til starte våronna tidleg på året. Men kva skal vi andre gjere som kan ha snø til april?

– Det er ikkje avgjerande å ha det snøfritt. Lyset er mest viktig. Og det er stort sett likt over heile Sør-Noreg. Det du sår inne treng lys. Eg ventar til mars med å så. Det er sjeldan eg kan plante noko ut før 1. mai. Plantane treng cirka åtte veker inne frå såing til utplanting, nokre litt lenger. Men når du skal plante ut må faren for frost vere over, understrekar Ueland. Nokre plantar kan du så rett i åkeren når molda er varm nok.

Du blir glad av å dyrke, og du blir glad av å ete. Og så er det så godt. Margunn Ueland, hageentusiast

Kos med frøkatalogar og hagebøker

– No i februar kan du slappe av. Gled deg til våren og les deg opp. Og så bør du lage ein liten plan over kva du vil ha i kjøkkenhagen din, kor stor den skal vere og kor mykje fritid du har, seier Ueland.

Den store oppgåva i januar og februar er bestilling av frø.

– Straks julepynten er rydda vekk, finn eg fram frøkatalogen. Ei av dei store gledene med å dyrke eigne grønsaker og blomar frå frø, er det kjempestore utvalet, seier Margunn.

Når ho set seg ned med katalogen får ho mest lyst å prøve alt ho ser.

– Men det gjeld å halde litt att. Og aller først bør du sjekke kva du har frå før. Eg har ei kasse med gamle frø i kjøleskapet. Så i år har eg faktisk ikkje kjøpt så mykje. Men eg skal teste ut litt ulike gulrøter, synest faktisk dei er litt vanskelege, vedgår den erfarne hobbydyrkaren.

Start smått og enkelt

For dei med lite erfaring kan det vere tidkrevjande å dyrke fram plantar frå frø. Ferdige småplantar frå hagesenter eller gartneri er ei god løysing. Settepoteter og setteløk er også lett å begynne med. Det same er sukkererter og bondebønner, meiner Ueland.

– Start med eit par krukker til å ha urter i. Og eit par doble pallekarmar. Fyll den nedste karmen med kvist, hageavfall og kanskje litt tang og tare. Viss du kjenner ein bonde du kan få litt møk og halm av, er det ypparleg å leggje oppi også. I byrjinga av mai set du den andre karmen oppå og fyller på med jord, gjerne kjøpejord, men ikkje den billegaste. Nøkkelen til suksess ligg i næringsrik og levande mold – og sjølvsagt helst heimelaga kompostjord, seier Ueland.

For nokre kan det å plante eit epletre vere det aller enklaste. For ikkje å snakke om ein rabarbraplante. Solbær- og ripsbusker klarar seg også mykje sjølv utan anna stell enn litt klipping om våren.

– Å dyrke mat er ikkje så vanskeleg som enkelte trur. Det handlar om å våge å gå i gang, sjølv om ein er uerfaren. Og heller ikkje vere redd for å feile. Alle gjer det, seier Margunn Ueland.