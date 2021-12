Borch provoserer

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Nationen skrev i november om melkebonde Arnstein Grill Fasting som fikk en strømregning på 60.000 kr, fire ganger høyere enn i fjor. Han ba landbruksminister Sandra Borch (Sp) ta grep.

Denne uka ba generalsekretær i Norsk Gartnerforbund, Katrine Røed Meberg, om akutt hjelp til landbruket for å kompensere betydelig økte kostnader. I tillegg til strømprisene, så har som kjent gjødselprisene skutt i været.

Det er spesielt tøft for gartneriene som har fått et voldsomt hopp i strømkostnadene.

Så understreker også Meberg behovet for akutt hjelp, og ber om en kompensasjonsordning - og utsatt innbetaling av moms og arbeidsgiveravgift.

Både generalsekretæren i Gartnerforbundet og bondelagsleder Bjørn Gimming mener det er nødvendig å øke prisene. "Prisene må opp på varene, men det holder ikke med grep fra dagligvarebransjen nå. Vi må få på plass en redningsplanke som gjør at bedriftene kommer seg igjennom vinteren", sier Meberg til Nationen.

Også Christian Anton Smedshaug i Agri Analyse ber landbruksministeren vurdere tilleggsforhandlinger på nyåret, eller særlig kompenserende tiltak, for å tilføre landbruket bedre betalingsevne.

Det er allerede tøft, og blir enda tøffere for både grøntprodusenter, melkeprodusenter og andre i næringa.

Det burde være nærliggende for landbruksminister Sandra Borch (Sp) å lytte til næringa og innkalle til tilleggsforhandlinger. Med tanke på hvor tøft det allerede er - og kan bli. Og med tanke på forventningene om forståelse fra en Sp-statsråd.

Men landbruksministeren avviser ganske steilt å komme Gartnerforbundet og Bondelaget i møte. Det er overraskende at Ap-Sp-regjeringa har den samme avvisende holdningen overfor bøndene som Solberg-regjeringa.

Bjørn Gimming bekrefter at Bondelaget har løftet strømprisproblemet på regjeringas bord, slik de gjorde det for Solberg-regjeringa. Bondelagslederen bekrefter at de rødgrønne heller ikke kom Bondelaget i møte.

Her i Nationen svarer landbruksminister Sandra Borch Gartnerforbundet og Bondelaget slik: "Det var en av forutsetningene i tilleggsforhandlingene at vi skulle komme tilbake til utgiftene på strøm og andre økninger i jordbruksforhandlingene til våren, og våren kommer nokså kjapt."

Landbruksministerens svar provoserer grøntprodusenter og melkebønder og andre i næringa som har fått strømregningene tre- og firedoblet.

Så var det vel også unødvendig av Borch å svare næringsdrivende grøntdyrkere som frykter at levebrødet i verste fall skal ryke, med at det snart er vår.