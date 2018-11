Bondevik tror det ender med ny regjering

Rett etter at landsmøtet var over fredag, uttalte Steinar Reiten (KrF) at partiet må få betydelige gjennomslag i forhandlingene med dagens regjering før de aksepterer en regjeringsavtale.

Men det ender neppe med at en slik avtale stemmes ned, mener tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF).

– De står overfor store utfordringer på en del områder hvor KrF er uenige særlig med ytterste høre. Men jeg har også erfaring med at bordet fanger veldig lett. Har du først begynt en forhandlingsprosess, ruller de vanligvis i mål, sier Bondevik til Nationen.

Han var til stede på møtet fredag, og har vært en tydelig støttespiller til partileder Knut Arild Hareides linje om å søke regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Det vil si at KrF ender i regjering?

– Ja, vanligvis gjør man det. Jeg har ikke tro på noe annet, sier Bondevik.

– Hvilke saker vil KrF løfte i forhandlingene?

– Det må du spørre forhandlerne om.