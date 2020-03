Bønder vil selge melkekvoter på 15 millioner liter mer enn hva som er nødvendig

Totalt er det 632 produsenter som har meldt seg på utkjøpsordningen og de har totalt meldt inn over 55 millioner liter melk.

Målet var å kjøpe ut 40 millioner liter. Nå er det derfor venteliste flere steder i landet.

I antall produsenter er tallet høyest i Vestland fylke, hvor 130 produsenter har meldt seg på. I mengde er det Trøndelag som er størst med over 11,5 millioner liter innmeldt fordelt på 114 produsenter.

Sunnfjord er enkeltkommunen med klart flest produsenter som nå velger å selge kvoten sin. Hele 19 produsenter i kommunen har meldt seg på utkjøpsordningen.

Ikke fullt i Finnmark

Det eneste stedet i landet hvor man ikke har nådd målet er i Finnmark, hvor kun tre produsenter har meldt seg på ordningen, og det er fortsatt 90.000 liter igjen på det målet som ble satt å kjøpe ut.

– Vi har en sterk oppfordring til de som vil selge om å sende inn komplett søknad så fort som mulig, seksjonssjef Olav Sandlund i Landbruksdirektoratet på deres sider.

– Vi har samme oppfordring til de som eventuelt ønsker å trekke påmeldingen, vær så rask som mulig av hensyn til de som står på venteliste.De som er innenfor den avtalte regionale oppkjøpsmengden, har nå fått tilbud om å sende inn salgssøknad. Fristen er 31. mars, legger han til.

Eksportsubsidier

Utkjøpsordningen skjer etter at behovet for melk går ned når Norge må kutte eksportsubsidiene i 2021, som følge av WTO-avtalen. Dette gjør at det ikke lenger vil være lønnsomt for Tine å produsere Jarlsbergost til eksportmarkedet i Norge lenger.

Staten og Norges Bondelag ble i oktober 2019 enige om å gjennomføre en oppkjøpsordning med sikte på å kjøpe ut 40 millioner liter melkekvote.

Staten har sagt at de skal gå inn med 200 millioner kroner for å dekke deler av kostnadene.