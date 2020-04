Bondelaget frykter for jordbruksforhandlingene

Lederen i Norges Bondelag ble ikke glad av å se inntektsutviklingen i 2019 for jordbruket. Tallene fra budsjettnemda viser at inntektene gikk ned til 2015-nivå.

– Dette bekrefter den tendensen vi har sett. Oppsummert bekrefter dette en veldig dårlig inntektsutvikling fra 2015, sier han.

Bartnes mener koronakrisen har framhevet viktigheten av landbruket, og at inntektsfallet dermed svekker bondens evne til å sikre matforsyningen.

– Vi vil ha en matproduksjon på norske ressurser og sikre fortsatt matsikkerhet framover for samfunnet, noe koronasituasjonen viser viktigheten av. Skal vi lykkes med denne jobben, må bonden ha mulighet til inntektsvekst på linje med resten av samfunnet, sier Bartnes.

Inntektsfallet fra 377.000 i 2018 til 353.800 i 2019 kommer etter etter noen år med økte inntekter etter 2014.

Årets grunnlag viser en inntektsnedgang for bonden fra 2018 til 2019 på over 6 prosent sammenliknet med 2018. Dette betyr, regnet per årsverk, at den enkelte bonde fikk 23.200 kroner mindre i vederlag til arbeid og egenkapital i 2019 enn året før.

Svekket forhandlingsgrunnlag

Nå mener Bartnes og bondelaget at jordbruksforhandlingene blir mer krevende enn tidligere.

Grunnet stor usikkerhet rundt økonomiske faktorer som valuta, renter, prisutvikling og lønn, er det ikke utviklet et budsjettanslag for 2020.

– Det er ennå ikke fastsatt om det blir eventuelle jordbruksforhandlinger, og koronasituasjonen vil påvirke forhandlingene, sier Bartnes.

Bartnes trekker også fram mangelen på tall for referansebrukene.

– Det betyr at vi ikke får noen ny kunnskap om inntektsutviklingen i produksjoner eller etter geografi og størrelse. Det er viktig for oss å ha den kunnskapen, sier han.