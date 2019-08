Bompengeskyene hang over Frps valgkampåpning

Siv Jensen startet lørdag Frps valgkamp uten at det har kommet noen avklaring i bompengespørsmålet. Men hun vil ikke gå med på at det er en ulempe.

– Fremskrittspartiet har alltid vært og vil alltid være bilistens beste venn, sa Siv Jensen til et regntungt og overskyet torg i Osøyri i Frp-bastionen Os i Hordaland, da hun lørdag ettermiddag sparket i gang partiets kommunevalgkamp.

Samtidig henger bompengespørsmålet fremdeles over Jensen og Frp. Etter bompengeopprøret den siste tiden kom Frps landsstyre 5. juni med seks bompengekrav, og regjeringen har i sommer sittet i forhandlinger om bompengespørsmålet. Til VG 20. juli sa Jensen at hun ønsket en avklaring på spørsmålet «Før valget, men helst så tidlig som mulig i august.”.

Avklaringen har latt vente på seg. Frp-lederen kan heller ikke love noen avklaring med det første.

– Jeg har sagt at avklaringen kommer før valget, og det står jeg ved. Jeg håper avklaringen kommer så fort som mulig, sier Jensen.

Ingen avklaring ingen ulempe

– Er det en ulempe at dere ikke har blitt enige før valgkampen starter?

– Nei, det aller viktigste for meg er at vi får fram resultater som betyr noe for folk.

– Så hva skal de som står på stand for Frp svare når potensielle velgere spør om Frp får gjennomslag for bompengekravene sine i regjeringen?

– Alle vet at vi nå sitter og diskuterer dette. Så skal våre lokalpolitikere svare det som er Fremskrittspartiets politikk, nemlig at vi er for lavest mulig bompenger. Det står ved lag. Og bompengene hadde vært mye høyere hvis vi ikke hadde fått flertall for de tingene vi har gjennomført allerede.

Håpet på avklaring før ferien

Noe av det første Terje Søviknes gjorde da han kom tilbake som ordfører i Os i fjor høst etter å ha vært statsråd, var å sikre flertall mot forhåndsinnkreving av bompenger i 35-milliarderkronersprosjektet Hordfast, som er en forbindelse mellom Stord og Os.

Frp-nestlederen vil ikke gå med på at han er noe bompengealibi for Frp, men innrømmer at han gjerne skulle ha sett at bompengespørsmålet var avklart i regjeringen.

– Idelt sett skulle vi gjerne sett at dette var avklart før ferien, men da valgte man, fordi man skulle gå grundigere inn i materien, å bruke litt mer tid for å få et bedre resultat. Den beslutningen støtter vi, så får de få noen dager til nå etter ferien på å bli ferdige, sier Søviknes.

Utstillingsvinduet Os

Ved forrige valg fikk Frp 39,5 prosent av stemmene i Bergens nabokommune. Ved nyttår slås Os sammen med Fusa, og blir til Bjørnafjorden kommune. I Fusa er Senterpartiet og Arbeiderpartiet størst, og TV2s valgekspert Terje Sørensen sa i forrige uke til NTB at Frp og Høyre risikerer å miste flertallet i den nye kommunen, og at Terje Søviknes kan bli fratatt ordførerkjedet for første gang siden 1999.

– Det er neppe tilfeldig at Frp starter sin valgturné i Os. I tillegg sliter Frp litt på målingene, og det kan jo også gå utover Søviknes, sa valgeksperten.

I sin tale på torget i Osøyri var motstanden mot eiendomsskatt noe av det hun trakk fram som blir viktigst for partiet i valgkampen. Her omtalte hun blant annet Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre som «eiendomsskattekonger».

– Os er et fantastisk utstillingsvindu for Frps politikk. Det er et strålende eksempel på hvordan det er mulig å satse på gode tjenestetilbud til innbyggerne, og god eldreomsorg uten en eneste krone i eiendomsskatt, sier Siv Jensen.

– Frykter dere at Frp kan miste ordføreren i den nye kommunen?

– Nei. Jeg tror at innbyggerne i Fusa ser at hvor godt det er å bo i Os. Og nå er det fullt mulig, hvis det politiske flertallet slår til, det politiske flertallet slår til, så blir eiendomsskatten i Fusa borte 1. januar 2020 bare fordi de slår seg sammen med en kommune som er styrt uten eiendomsskatt.

