Bollestad reagerer kraftig på påstander om pels-løgn

Det ble temperatur mellom landbruksministeren og komitéleder Geir Pollestad under Stortingets spørretime onsdag.

Pollestad krevde svar på om statsråden er fornøyd med kompensasjonsordningene, og ville vite når den endelige forskriften blir lagt fram. Underveis i debatten var han også kritisk til at Bollestad og regjeringen ikke skal lytte til pelsdyrbøndene når det gjelder hvor store økonomiske tap de faktisk vil lide.

– Jeg er veldig glad jeg ikke er ansvarlig for å gjennomføre dette. Og jeg er dypt bekymret for at statsråden ikke tar innover seg, og nærmest sier de lyver, at de snakker feil, når det kommer til hva deres eiendommer er verdt, sa Pollestad fra talerstolen.

Sterk påstand

En tydelig provosert Bollestad svarte dette:

– Det er en ganske sterk påstand å si at jeg som statsråd sier pelsdyrbøndene lyver. Det har aldri kommet ut av min munn. Det jeg sa, var at det avhenger av hva som legges inn i vurderingene på pris. Den påstanden vil jeg ha meg frabedt, sa Bollestad.

Hun mener det er flere måter å regne på.

– Jeg mener eksempler på takstverdi ikke uten videre kan brukes til å felle en dom over kompensasjonsordningen. Er det for eksempel basert på forventet fremtidig avkastning, eller bygger det på antatt salgsverdi, spør hun.

Kompensasjonsregimet det legges opp til vil gi utbetalinger på rundt 700 millioner kroner, sa Bollestad.

– Det tilsvarer over 3,5 millioner kroner per bruk. Forslaget er utformet i tråd med det Stortinget har vedtatt. Det er derfor også forutsatt justeringer dersom det blir urimelige utslag til den enkelte, sa hun.

Tid og penger

Statsråden mener også bøndene får kompensasjon i en annen valuta enn penger.

– De får kompensasjon på to måter, i tid og i penger. Tiden er den avviklingsperioden som er fastsatt. Det betyr at bøndene kan drive videre og få avkastning for sine investeringer fram til februar 2025. Hver enkelt bonde kan avvikle når det passer best for den enkelte, sa hun.

Sp-Pollestad fikk ikke noe godt svar på når regjeringen legger frem den endelige forskriften.

Bollestad sier hun skal gjennomgå de 160 høringssvarene grundig.

– Det er viktig for meg å få denne forskriften på plass så raskt som mulig, fordi jeg forstår og tar innover meg at næringen trenger en rask avklaring.