Ansvarsfrihet – for hvem?

Klassekampens ansvarlige redaktør skriver på lederplass tirsdag 14.januar at arbeidsministeren og Nav-direktøren har innført en ny praksis i norsk forvaltning ved å si at de tar ansvar ved å bli sittende i sine stillinger.

Det er mulig at dette er ny praksis i norsk forvaltning, men hva gjør vel det? Hvis vanlig praksis i norsk forvaltning er å tre ut av sin stilling når det begås feil, så er det kanskje på tide å tenke nytt?

De som sitter med ansvaret når noe går galt har ofte en god del kunnskap som kan være av stor verdi når feilen skal rettes opp og derfor kan det være hensiktsmessig at de blir værende i stillingen inntil feilen er rettet opp.

Ansvarsfraskrivelse er et begrep media har benyttet i forbindelse Nav-skandalen og den høringen som ble gjennomført av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Jeg valgte selv å følge med på høringen via stortinget.no og kjenner meg ikke igjen i media sin kritikk. Mitt inntrykk er at samtlige politikere og byråkrater som deltok i høringen gjorde det de kunne for å opplyse saken på en best mulig måte.

Hanne Bjurstrøm, som var arbeidsminister i perioden desember 2009 til september 2012, nevnte under høringen at grunnlaget for dagens praktisering av EUs trygdeforordning ble lagt i perioden før hennes tid som arbeidsminister. Joakim Lystad, som var Nav-direktør fra 2010 til 2015, kunne fortelle at fortolkningen av EU’s nye trygdeforordning pågikk frem til forsommeren 2011.

Under høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité fremkom det at et lite antall mennesker kunne unngått å bli domfelt og satt i fengsel hvis dagens regjering og NAV-ledelsen hadde handlet raskere i denne saken. Det er bra at slik informasjon kommer frem i dagens lys, men hva med alle dem som urettmessig ble domfelt og satt i fengsel lenge før Nav-skandalen ble oppdaget?

Ansvaret for den uretten som ble begått i årene før Trygderetten begynte å stille spørsmål ved Nav sin praksis ligger hos Arbeiderpartiet og den rød-grønne regjeringen som i 2012 inkorporerte EUs nye trygdeforordning uten å oppdage at EU’s trygdeforordning ville komme i konflikt med norsk trygdelovgivning.

Hvorfor er det ingen som stiller Arbeiderpartiet og den rød-grønne regjeringen til ansvar for den NAV-skandalen som nå er under opprulling? Jeg er sjøl medlem i Arbeiderpartiet og jeg skjemmes på vegne av partiledelsen som har gått så hardt ut mot den sittende regjeringen uten samtidig å nevne at det er Arbeiderpartiet, som deltagere i den rød-grønne regjeringen, som i sin tid la grunnlaget for at Nav-skandalen i det hele tatt kunne oppstå.

Hvis Arbeiderpartiet og den rød-grønne regjeringen hadde inkorporert EUs trygdeforordning på en korrekt måte i 2012, så hadde aldri Nav-skandalen inntruffet og ingen ville blitt urettmessig dømt i årene som fulgte. Hvorfor er det ingen i Arbeiderpartiet som snakker om dette?