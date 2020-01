André Skjelstad (V) tatt i feil i søknad om tilskudd

I sin tilskuddssøknad oppga Skjelstad å ha 61 ungdyr og okser i fjøset. Det riktige tallet var 49, ifølge Skjelstads hjemkommune Verran (nå Steinkjer kommune). Dette er også et tall Skjelstad bekrefter, skriver Trønder-Avisa.

– Det er tydelig at dette gikk litt vel fort, jeg burde gått gjennom søknaden på en mer grundig måte, sier Skjelstad, som er næringspolitisk talsperson for Venstre, til avisa.

Feilen ville gitt 11.819 kroner mer enn han hadde rett på.

Skjelstad forklarer at feilen skyldes at datasystem ikke hadde oppdatert seg etter han sendte dyr til slakt.

I samme søknad oppga Skjelstad at han hadde 9 dekar mer fulldyrket eng enn han hadde. Dette forklarer stortingsrepresentanten skyldes at det aktuelle arealet er leid areal som han ikke kjenner like godt som sitt eget.

Det vil bli avkorting av tilskuddet, men det er ikke klart nøyaktig hvor mye, ifølge kommunens saksbehandler Gunvor Aursjø.