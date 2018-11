Amedia kjøper lokalaviser i Rogaland og Vest-Agder

Amedia tar dermed over eierskapet av Jærbladet, Dalane Tidende, Avisen Agder, Sandnesposten, Solabladet, Strandbuen, Gjesdalbuen, Bygdebladet og Lyngdals Avis.

Lokalavisene har et samlet opplag på 48.413 eksemplarer og trykkes i Nordsjø Medias avistrykkeri i Egersund, som også omfattes av avtalen, opplyser Amedia i en pressemelding. Totalt sysselsetter virksomhetene cirka 110 årsverk og har en årsomsetning på cirka 160 millioner kroner.

Nordsjø Media AS er eid av selskapene Dalane Tidende og Egersunds Avis AS, Avisen Agder Holding AS og Vimer AS. Avtalen krever godkjennelse av generalforsamlingene i de tre eierselskapene i tillegg til konsernstyret i Amedia. Transaksjonen vil bli meldt til Konkurransetilsynet. Det forventes at alle formaliteter vil være avklart tidlig i 2019.

Med oppkjøpet vil Amedia eie 72 lokalaviser.

