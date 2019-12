Ålreite oppskrifter med sau

Sauefrikassé

6- 800 g sauekjøtt (lår eller bog)

4 gulrøtter

1/2 sellerirot

4 persillerøtter

1 liten purre

3 laurbærblad

Dill til pynting og dandering

35 g frikassésaus

35 g hvetemel

Smør

Ca. 7 dl kraft

2 ss hakket dill

1 ss Dijonsennep

Litt sitronsaft

1 dl fløte

Først skal kjøttet kokes, dette gir kraft til sausen. Del opp kjøttet i passende biter, store biter vil alltid være best! Hell over kaldt vann i en kjele sammen med kjøttet la dette stå og koke i noen minutter til kjøttet er ferdig gjennom kokt, skrell gulrøttene, selleriroten og persilleroten, deretter kutte de i like store biter.

Putt grønnsakene sammen med kjøttet og kok til de er møre, så siler du kjøttet og grønnsakene fra kraften. Hvis kraften smaker lite kan du la den stå og redusere i 5–10 min for å få en mer konsentrert smak.

Smelt smøret i en kjele, rør inn mel og spe med varm kraft. Kok opp, skru ned varmen og la sausen småkoke i 20 min, ha kjøttet oppi gryten og varm opp smak til med dill, dijonsennep, sitron, salt og pepper. Putt grønnsakene i gryten med sausen, deretter tilsetter du fløten.

Tikka Masala

800 g sau (lår eller bog)

Marinade:

1 ts knuste fennikelfrø

1 ts malt spisskummen

200 g yoghurt

Saus:

2–3 kardemommekapsler

½ ts kvernet pepper

½ ts malt nellik

½ ts malt spisskummen

1 ts malt korianderfrø

1 ts gurkemeie

1 ts paprikapulver

Litt salt

40 g ingefær

3 fedd hvitløk

1 stk. rød chili

1 stk. løk

2 bokser tomater

Frisk koriander til servering

Kjøttet deles i passende biter og blandes i marinaden. la stå i minst 2 timer eller over natten i kjøleskap.

Bland sammen det tørkede krydderet til sausen (det blir best om du har hele kryddere og knuser i morter selv). Finhakk ingefær, hvitløk, chili og løk eller knus de i morter.

Begynn med de tørkede krydrene i tørr panne til de lukter godt, tilsett så ca. 2 ss olje eller smør og grønnsakene. Stek i et par minutter og hell over 2 bokser med tomater. La småkoke i ca. 20 min.

Stek kjøttet i ovnen på 230 grader og ha det over i sausen. La trekke til kjøttet er mørt, ca. 20 min.

Server med ris, nan, og hakket koriander.

Man kan også jukse med kjøpeglass med karrisaus, men hjemmelaget er alltid best.

Saue-babb

400 g sauekjøtt

1 ss rødvinseddik

2 ss olivenolje

1 ss hakket frisk timian

1 ss hakket frisk oregano

2 ts malt Spisskummen

2 ts malt korianderfrø

Salt

Kjøttet kuttes i strimler og blandes i marinaden, la stå i romtemperatur mens du forbereder resten.

Tzatziki:

1 stk. agurk

2 fedd hvitløk

400 g gresk yoghurt (kan også bruke naturell yoghurt)

Flaksalt

Bland yoghurt og hvitløk du knuser med flatsiden av kniven sammen med flaksalt. Kutt vekk kjernen på agurken og kutt den i små terninger.

Her har vi servert Sauekebab med tzatziki, grønn salat, finsnittet løk og tomater i pitabrød.

Sauetartar

(Hvis du lager til forrett så bruker du 100 g per person)

600 g sauefilét (ytre- og indrefilét helst)

1 ss dijon sennep

Maldonsalt

2 rødbeter

1 bunt bladpersille

50 g tapioka-kuler

1 finsnittet sjalottløk

2 ss olivenolje

2 ss pepperrot

Persillemajones:

2 eggeplommer

2 ss sitronsaft

½ ss dijonsennep

5 dl rapsolje (kjør gjerne opp 2 dl i blender med blansjert persille, eller tilsett hakket)

Salt og pepper

Finkutt kjøttet med kniv, deretter smaker du til kjøttet sammen med sennep, salt, pepper, litt sitron, pepperrot og olivenolje (smak deg frem). Stek rødbetene møre i en ovn på 180 grader i 30–40 min. Kutt rødbetene i litt små terninger. Kok tapioka-kuler i vann til de er gjennomkokt, legg de over i et bad av ca. 1 dl saltet vann kjørt i blender med blansjert persille.

Bland først sammen syrene sammen, altså sitron og eddik, sammen i en bolle. Deretter må du piske inn eggeplommen sammen med oljen til det blir en tykk mass. Husk å helle oljen i en tynn stråle i bollen eller kan den skille seg hvis du heller i for mye på en gang.

Smak til med evt. mer sitron og salt.