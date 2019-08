40 trussamfunn mista statsstøtte

Fleire fylkesmenn unnlét å sende påminning om søknadsfristen for statsstøtte i år. No står om lag 40 trus- og livssynssamfunn utan statsstøtte for 2019, skriv Vårt Land. Arbeidarpartiet ber barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad om å sikre likebehandling.

Annonse

– Ting peiker på at fylkesmannen kan ha praktisert dette forskjellig. Viss Ropstad finn ut i klagesakene at nokre fylkesmenn har gitt påminningar, medan andre ikkje, bør han ta det på alvor, seier stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland (Ap).

Tidlegare har Ropstad svart at det ikkje burde vere eit problem for trussamfunna å overhalde fristen. Avisa har ikkje lykkast i å få ein kommentar frå Ropstad om forskjellsbehandlinga.

(©NPK)