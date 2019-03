30.000 dyr skal testast for skrantesjuke

Mattilsynet, Miljødirektoratet, NINA og Veterinærinstituttet skal samarbeide om å teste over 30.000 hjortedyr over heile landet for skrantesjuke gjennom året, skriv Mattilsynet i ei pressemelding.

Sidan det første funnet av skrantesjuke i mars 2016, har det ikkje blitt funne sjuke dyr utanfor Nordfjella.

– Det er tryggande, men me må framleis teste mykje for å kunne seie at sjukdommen er overvunnen i Noreg, seier Karen Johanne Baalsrud, direktør for planter og dyr i Mattilsynet.

Ho meiner ein kan snakke om tida før og etter skrantesjuke som tidsrekning i forvaltinga av vilt i Noreg.

– Dette er ein av dei mest alvorlege dyresjukdommane som finst, og viss me ikkje lukkast med å stoppe han, vil det vere ei naturkatastrofe, seier Baalsrud.