Virke KBS krev at bensinstasjonar skal få selje alkohol

Leiaren i Virke KBS som organiserer kioskar, bensinstasjonar og servicehandel, Iman Winkelman, bekreftar at dei vil fremje eit krav om at kioskar og bensinstasjonar skal ha moglegheit til å ha ølutsal, skriv Dagens Næringsliv.

– Viss regjeringa verkeleg er opptekne av auka forbrukarvelferd, tilgjengelegheit og konkurranse som gir lågare prisar på daglegvarer, må det beste vere å stille alle på like fot når det gjeld å søke kommunal bevilling for ølsal, seier Winkelman.

I fjor påla Stortinget regjeringa å leggje fram ei ny lov for god handelsskikk. Kravet frå Virke vil bli lagt fram under høyringsrunden som no går føre seg.

(©NPK)