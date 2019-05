Viltnemnd-leder: – La rådyrkalver ligge i fred

Viltnemnda i Bamble blir hvert år kontaktet av personer som finner rådyrkalver i nærheten av hus og hager. Noen har valgt å ta seg av rådyrkalven. Dette får store konsekvenser.

Nylig måtte viltnemnda i Bamble avlive en kalv som var blitt tatt hånd om.

– Rådyret er det viltet som er minst redd mennesker. De trekker til bebyggelse, for der er det masse blomster de kan kose seg med. Når våren kommer og de får rådyrkalver legger de seg i hager. Det er da problemet begynner, sier leder i Bamble viltnemnd, Torstein Dahl.

Er kun hos kalven for å amme

Rådyrgeiten føder vanligvis to rådyrkalver i slutten av mai og begynnelsen av juni. Geita er ikke hos kalvene hele tiden. Hun kan være borte i flere timer, før hun kommer tilbake for å amme.

Annonse

– Rådyret tenker at kalven er gjemt og i sikkerhet, men så kommer vi mennesker. Vi ser at den har ligget der i flere timer, uten at moren er kommet tilbake. Da tenker vi at den er forlatt og at vi må hjelpe den, sier Dahl.

Han forteller at situasjonen er lik over hele landet, og at mange tar inn dyret, før de legger det ut igjen.

– Moren kommer tilbake, så kjenner hun en lukt hun ikke er vant til. Da lar hun den ligge og lar den dø.

– De gjør det med god hensikt

Han forteller at i løpet av de 16 årene han har vært leder for viltnemnda har han aldri opplevd et år uten at dette har skjedd. Det er vanligst at slike situasjoner skjer med rådyr, mens elg og hjort holder seg lenger borte fra mennesker.

– Folk syns dyrene er snåle, og tenker de skal hjelpe. De gjør det med god hensikt, men sørge for dårlig utfall, sier han.

Oppdager man en rådyrkalv som ligger alene skal man derfor ikke røre dyret, men heller trekke seg bort fra kalven, da moren mest sannsynlig er i nærheten.