– Jeg synes det er skremmende når ulven blir så nærgående, sier småbarnsmoren til Nationen.

Bogen skulle fôre hestene sine hjemme på Fjuk i Sørum kommune da hun fikk øye på ulven. 100 meter unna ligger Fjuk skole, hvor barna hadde friminutt. Mens ungene leker, dukker ulven opp i fullt firsprang over jordet. Bogen tar opp mobiltelefonen fra lomma og filmer ulven, ifølge Indre Akershus Blad, som først omtalte saken.

Se Bettina Bogens ulvevideo under.

– Det er skremmende å se ulven så nær skolen, sier Bogen, som selv har et barn på skolen og et i barnehagen samme sted.

Ulven løp over en jordrygg og ble borte kort tid etterpå. Ifølge Borgen har det vært flere ulveoberservasjoner i området den siste tiden.

– Det har blitt observert ulv flere ganger den siste tiden i skogen bak oss.

Etter at Bogen delte vidoen på sin egen Facebook-side er den blitt vist over 55.000 ganger og delt over 400 ganger.