– Målet var å treffe det norske publikum ved å arrangere Oste-VM i Norge. Vi ønsker å få frem kvaliteten og bredden norsk ost har å by på, sier Siri Helen Hansen-Barry til Nationen. Hun har bakgrunn fra dagligvare, og var med som dommer under VM i Bergen.

November 2018 var det påmeldt 3472 oster til World Cheese Awards (Oste-VM) i Bergen. Dette er første gang oste-VM ble arrangert i Norge, men andre gang det ble en norsk ost, Fanaosten, kåret til Verdens beste ost.

Norge som ostenasjon

Arrangementet ble en publikumssuksess, og etter at dommerne hadde smakt seg gjennom flere tusen oster, var det flere norske på pallen etter at vinnerne var kåret.

– Vi har opplevd en osterevolusjon, sier Meny-sjef Vegard Kjuus til Nationen.

Hansen-Barry beskriver interessen for norsk ost som en eksplosjon.

– For ti år siden var det nesten ingen norske oster å tilby, men det har vokst vanvittig de 2-3 siste årene. Det er vi veldig stolte av.

Etter Oste-VM har Meny solgt mer norsk ost enn noen gang.

Gode råvarer fører til god ost

Norsk osteproduksjon er et samarbeid mellom gårdsysterier og bedriftene Hanen, Meny og Tine. Samspillet mellom Norges osteprodusenter og organisasjonene beriker mangfoldet og sikrer kvaliteten.

Tidligere konsernsjef i Tine, Hanne Refsholt forteller Nationen at osteproduksjonen fører til at gårdsdriftene jobber for god melkekvalitet. Melken som ysteriene ikke bruker selv, blir sendt videre til Tines osteproduksjon.

– Du kan ikke lage gode produkter uten godt råstoff.

Refsholt sier at Oste-VM har bidratt til å vise at Norge har kvaliteter som osteland, noe norske forbrukere kanskje ikke var klar over.

– Via Oste-VM har vi nådd en topp som beviser at vi kan.

Reklameverdi

Ifølge en rapport bestilt av samarbeidspartner Matmerk hadde mediedekningen av Oste-VM en annonseverdi på nærmere 20 millioner kroner.

– Oste-VM var et eventyr for norske osteprodusenter, og oppmerksomheten har vært over all forventning. Hele 57 norske gårdsysterier deltok i konkurransen, og de norske ostene mottok flere medaljer enn noen av de andre 40 deltakerlandene, sier Gunnar Waagen, styreleder i Norsk Gardsost og Tingvollost.