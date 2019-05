Veterinær oppmodar om å vere obs på hoggorm

Tor Kvinge, veterinær hjå AniCura i Bergen, seier dei allereie har fått inn fleire tilfelle i år. No tilrår han hundeeigarar å halde hunden tett til seg, og ikkje la den gå laus i område der det er fare for hoggorm.

– Vi har hatt mange hoggormbit så langt i år, og fleire av hundane har blitt ganske sjuke. Hundane blir som regel bitne i ansiktet, brystet eller frambeina. Dei fleste eigarane var vitne til at hunden blei biten. No råder vi alle til å halde seg nært til hunden og ikkje sleppe han laus der det er fare for å møte hoggorm, seier han i ei pressemelding frå Tryg Forsikring.

Eit hoggormbit kan vere giftig, derfor er det svært viktig å få hunden til veterinær så fort som mogleg.

– Hundane blir som regel friske, men det tek tid. Vi gir ofte motgift, men det er ikkje utan risiko. For to år sidan mista vi to store, friske hundar på grunn av hoggormbit, trass intensiv behandling og motgift, seier veterinæren.

