Ugrasrobot kan redusere bruken av plantevernmiddel

Ugrasroboten vert kalla Asterix og er utvikla i eit samarbeid mellom Nibio og Adigo AS, skriv avisa Bonde og Småbruker i si papirutgåve. Roboten nyttar maskinsyn for å skilje mellom ugras og nytteplanter, og sprøyter plantevernmiddel med presisjon. Han vert no testa ut i Noreg, Sverige og Tyskland.

– Det ser ut til at vi no kan redusere bruken av plantevernmiddel med 95 prosent, seier teknisk sjef og styreleiar i Adigo, Øyvind Overskeid.

Innovasjonsrådgjevar i Nibio, Maria Johnsen, meiner roboten kjem til å gjere god nytte i jordbruket.

– Utfordringa med ugras er stor på norske jorde, og løysingane vi har i dag er ikkje gode nok fordi dei har negative effektar på miljøet. Dei som har utvikla denne løysinga har tenkt heilt nytt rundt problemstillinga, og gjennom fleire år med forsking og utvikling skapt eit nyttig produkt som både fjernar ugraset og reduserer miljøpåkjenninga, seier ho til avisa.

