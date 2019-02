Statskog har omlag 80 hytter tilgjengelige over hele landet for korttidsleie for alle som vil komme nærmere naturen i vinter. Hyttene er i varierende standard, men i de fleste vil leier måtte benytte seg av solstrøm og hente vann i bekken, står det på regjeringen sine nettsider.

Annonse

Statskog er landets største grunneier, hvor staten eier 100 prosent av selskapet. Eierskapet utøves av landbruks- og matministeren.