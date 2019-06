Federation of Veterinarians of Europe (FVE) organiserer 240.000 veterinærer fra 39 land i Europa. Moseng ble valgt inn i styret i FVE 7. juni av generalforsamlingen.

– Veterinærer har en avgjørende rolle for å sikre god folke- og dyrehelse, og det er et privilegium å få være en del av dette arbeidet både i Norge og i Europa, sier Torill Moseng til Den norske veterinærforeningens nettsider.

Moseng er valgt inn i styret for de neste to årene. FVE jobber blant annet med dyrevelferd og lovgivning mot EU.

– Jeg ser frem til å fortsette det gode arbeidet veterinærene gjør i Europa med å forme lovverket for dyrevelferd og dyrehelse. Som de fremste talspersonene for dyrs helse og velferd i Brussel bidrar vi i et viktig arbeid.

FVE skriver på sine egne sider at de er en paraplyorganisasjon for veterinærforeninger. Blant målene til foreningen er å sørge for at veterinærer får gode vilkår for å gjøre jobben sin.