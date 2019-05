Tore Midtvedt frykter svinepestvirus kan mutere og smitte mennesker

Afrikansk svinepest sprer seg over hele verden, og i Kina har 40 millioner svin død eller blitt avlivet som følge av sykdommen. Sykdommen er oppdaget i flere østeuropeiske land, i tillegg til i blant annet Belgia.

Tore Midtvedt, spesialist i medisinsk mikrobiologi og professor emeritus ved Karolinska institutet i Stockholm, mener viruset bak svinepesten er så ustabilt at det kan komme til å utvikle seg til å smitte mennesker.

– Svin er et av dyrene som er mest like oss. Det er det som har gjort at vi har vurdert å bruke svineorganer i mennesker. Svinepest-viruset ser ut til å bli mer ustabilt. Virus kan ikke formere seg av seg selv, det må formere seg i det dyret det smitter. Da er det et tankekors at grisen og mennesket er så like.

Fakta Afrikans svinepest Afrikansk svinepest er en meget smittsom og alvorlig virussykdom, som fører til død blant griser. All mistanke om smitte skal derfor meldes til Mattilsynet. Sykdommen gir høy feber, nedsatt allmenntilstand, misfarging og blødninger i huden og høy dødelighet. Smitte spres ved kontakt mellom dyr, men også ved at grisene spiser kjøtt fra infiserte dyr. I mange land er villsvin et reservoar for viruset og kan smitte tamme svin. Avfall som inneholder infisert kjøtt som blir kastet i naturen eller gitt til dyr kan overføre smitte. Tidligere har det vært utbrudd av sykdommen i mange land, blant annet i Afrika, Sør-Amerika og Europa (Portugal, Spania, Frankrike, Malta, Belgia og Nederland). Kilde: Mattilsynet

Frykter afrikansk svinepest blir som fugleinfluensaen

Han forteller at forskere har nevnt problemet i rapporter.

– Jeg får rapporter om det. Det er så vidt man våger å nevne det. Tenk om det går med svinepesten som det er med influensaen. Vi husker hvordan det er med fugle- og svineinfluensa.

I 2009 og 2010 kunne man konkludere at 151.700 personer i verden døde av svineinfluensa, skriver Forskning.no. Men så mange som 575.400 kan ha død av sykdommen.

Han mener det er fare for at virus kan mutere slik at det finner andre vertsdyr, som mennesker.

Pesten er utbredt i Estland, Latvia, Litauen, Polen og Ukraina, og det er også meldt om tilfeller i Russland, Georgia, Armenia, Aserbajdsjan, Moldova, Tsjekkia, Romania og Belgia.

Villsvin er smittespreder

Villsvin er blant de største smittesprederne av svinepesten. I dag er det omtrent 1000 villsvin i Norge, mens forskere ser for seg at det om 15 år er 40.000. Men sykdommen kan også spre seg på andre måter.

– Svinepest kan spre seg med insekter, som spres med fugler, sier Midtvedt

Onsdag holdt Senterpartiets stortingsgruppe seminar om villsvin og svinepest. Carl Andreas Grøntvedt, svinehelseansvarlig i Veterinærinstituttet fortalte i sitt foredrag at svinepesten kan spre seg ekstremt raskt.

– Viruset kan spre seg like raskt som et fly går i luften, sa han.

Ingen medisiner eller vaksiner

Han forteller også at det ikke finnes verken vaksine eller medisiner som fungerer mot sykdommen. Selv om det nylig ble meldt om at man kan nærme seg en vaksine, sier han dette ikke vil være et godt kontrollalternativ.

Han forteller også at viruset kan holde seg lenge i kjøttet det har smittet.

– I kjøttprodukter overlever virus i måneder til år, og i fryst kjøtt har man funnet viruset etter 1000 dager.