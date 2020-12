To nye naturtypar får ekstra beskyttelse

Det betyr at dei får ei ekstra beskyttelse, slik at til dømes kommunar må ta ekstra omsyn til dei under arealplanlegging.

I tillegg til at olivinskog og open grunnlendt kalkmark får ekstra beskyttelse, blir òg elfenbeinslav rangert som prioritert art, kjem det fram i ei pressemelding frå regjeringa.

Med dei nye artane, har vi no 14 prioriterte artar og 8 utvalde naturtypar.

Fakta Dette er dei utvalde naturtypane Slåttemark Slåttemyr Hule eiker Kalksjøer Kalklindeskog Kystlynghei Olivinskog Open grunnlendt kalkmark

Annonse

– I framtida må vi ha meir natur, og ikkje mindre. Vi må sørge for å ta ekstra omsyn til truga dyr, plantar og natur Noreg har eit spesielt ansvar for, eller som står i fare for å forsvinne. Derfor har regjeringa bestemt å gi ein spesiell rettsleg status til to truga naturtypar, og ein art som er heilt spesiell for Noreg, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Elfenbeinslav er ein sterkt truga art. I hovudsak finn vi den i Valdres og Gudbrandsdalen, og det er rekna at Norge har over ein fjerdedel av all elfenbeinslav i heile Europa.

Fakta Dette er dei prioriterte artane Fuglar: * Dverggås * Svarthalespove (underarten islandica i Nord-Norge) Insekt: * Elvesandjeger * Eremitt * Klippeblåvinge Plantar: * Dragehode * Honningblom * Raud skogfrue * Dvergålegras * Svartkurle * Skredmjelt * Trøndertorvmose Fjellrev Elfenbeinslav

Når den no blir ein prioritert art, er det "fast praksis at det blir innført forbod mot uttak, skade eller øydelegging av arten", skriv regjeringa.

Til samanlikning med prioriterte artar, er det ikkje eit absolutt vern mot øydelegging av utvalde naturtypar.