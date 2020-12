Svalbard får tilskuddsuddsordning på 25 millioner

En midlertidig tilskuddsordning skal bidra til utviklingen og omstillingen av reiselivet på Svalbard. Dette i håp om å gjenoppbygge en ellers hardt rammet reiselivsnæring på Svalbard. De lokale bedriftene får ordningen som tillegg til de ellers landsdekkende krisepakkene.

– Jeg er glad for at vi nå har fått på plass rammene for tilskuddsordningen for Svalbard slik at bedriftene vet hva de kan forholde seg til. Ordningen er, sammen med de landsdekkende ordningene og kompensasjonsordningen, en del av de samlede krisetiltakene som er tilgjengelig for næringslivet på Svalbard, sier næringsminister Iselin Nybø.

Annonse

De 25 millionene fra regjeringen fungerer som bistand til de diverse reiselivsaktørene på Svalbard. Ordningen innebærer for enkeltaktører, samarbeidsprosjekter, interesseorganisasjoner og lignende, dersom man søker gjennom Longyearbyen Lokalstyres nettside.

"Ordningen skal videre bidra til at de seriøse reiselivsaktørene på Svalbard ikke går konkurs ved at den rettes mot de aktørene som opererer med norske lønns- og arbeidsvilkår, underbygger de svalbardpolitiske målene og bidrar til et helårig samfunn," skriver regjeringen i en pressemelding.

– Tilskuddsordningen skal gjenoppbygge, utvikle og omstille reiselivsaktiviteten på Svalbard på en måte som bidrar til å underbygge de svalbardpolitiske målene. Eksempler på tiltak som kan få støtte er gjenoppbygging av eksisterende drift, smitteverntiltak som muliggjør videre drift, endringer i driftskonsept, vridning mot nye kundegrupper, kompetanseheving, sier næringsminister Iselin Nybø.