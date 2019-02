Stortingspresidenten frykter for tilliten til stortingspolitikerne

– Denne typen saker bidrar til at folk kan miste tilliten til oss på Stortinget, sier hun til NRK.

Etterforskningen av stortingspolitiker Mazyar Keshvari (Frp) som er siktet for grovt bedrageri i forbindelse med innlevering av reiseregninger og som i helgen ble pågrepet og siktet for grove trusler, er en del av dette bildet.

I Keshvaris tilfelle er det vararepresentant og tidligere Frp-formann Carl I. Hagen som trer inn.

Stortingsrepresentant Morten Wold (Frp) tar til orde for at det skal bli lettere for stortingsrepresentanter å få fritak.

– Det kan tenkes at en representant som begår alvorlig kriminalitet og blir dømt for det, kanskje ikke kan anses skikket til å fortsette stortingsvervet sitt. Men jeg tror det er langt fram for et slikt forslag, sier han.

I dag skal det veldig mye til for at man blir fratatt vervet som stortingsrepresentant.