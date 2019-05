Storbyene støvsuger distriktene for politiårsverk

192 kommuner har fått færre årsverk de siste to årene. Av disse sto 180 igjen uten et eneste politiårsverk i fjor, ifølge SSBs tall over årsverk i politi- og lensmannsetaten på kommunenivå, skriver Dagbladet.

Kun 98 av 422 kommuner har hatt en økning i antall politiårsverk. Det er i hovedsak i storbyene antallet årsverk har vokst kraftigst.

– Vi stemte mot den i Stortinget fordi vi ikke kunne akseptere den sentraliseringen som den la opp til. Vi har fryktet nettopp dette, men Frp har sagt at vi har feil, fordi det er blitt så mange flere politifolk. Nå er regjeringa tatt med buksene nede, sier Sps justispolitiker Emilie Enger Mehl.

Også forbundsleder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund er bekymret. Han ser tallene i sammenheng med tallene som viser svakere responstid på de alvorligste hendelsene.

Frps justispolitiker Solveig Horne er enig i at politireformen er krevende, men sier at kvaliteten har blitt bedre med grepene som er tatt. Det er ikke et mål i seg selv å ha politi i hver kommune, mener hun.