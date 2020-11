Stor økning i netthandel på Black Friday

Over midnatt økte norsk netthandel voldsomt. Til sammenligning med en vanlig dag, så økte netthandelen så langt med 820 prosent på årets Black Friday. Hovedsaklig kjøpte nordmenn mest elektronikk, barneprodukter, klær og sko.

– Salget den første timen av årets største netthandelsdag var 820 prosent høyere enn en gjennomsnittsdag. Det skjer etter en Black Week-uke som til og med torsdag hadde en svært kraftig vekst på 74 prosent sammenlignet med i fjor, sier markedsdirektør i Klarna Norge, Thomas Elvestad.

Årets Black Week start er en dobling av fjorårets mandagssalg. Klarna har registrert høy aktivitet på de resterende ukedagene også, men ikke like høyt som på mandagen av Black Week.

Black Week har kraftig vekst

– De siste årene har vi sett at større deler av salgsvolumet og tilbudene i økende grad har spredd seg til dagene før selve Black Friday. Mye tyder på at dette er en tendens som fortsetter i år. Samtidig er det verdt å merke seg at Black Friday i fjor fremdeles var mer enn tre ganger så stor som gjennomsnittet av de andre dagene i Black Week, sier markedsdirektør i Klarna Norge, Thomas Elvestad.

Elvestad tror årets rekordstore netthandel er på bakgrunn av koronapandemien og smittevernstiltakene.

– Den spesielle situasjonen med koronapandemien og tiltak har ført til at mange netthandelskategorier har hatt en svært kraftig vekst før og under Black Week så langt. Nå blir det spennende å følge utviklingen for årets store netthandelsdag, sier Elvestad.

Økning i Norge

I en undersøkelse fra Klarna kommer det frem at nordmenn stiller godt forberedt til Black Week. Med planlagte julehandler og kjøp av produkter de ellers ønsker, men nå til en lavere pris. Ifølge Klarna oppgir 9 av 10 nordmenn at de benytter tilbudsuken til produkter som ellers står på ønskelista.

I Norge har netthandel aktiviteten steget med 74 prosent de fire første Black Week dagene. I Oslo og Viken har økningen av netthandel vært størst, det viser statistikk fra mandag til torsdag i årets Black Week. Innbyggere i hovedstaden har hatt en økning på 92 prosent i netthandel sammenlignet med i fjor. I Viken har økningen vært på 85 prosent sammenlignet med fjorårets Black Week.

– Det viser med all mulig tydelighet at for mange handler Black Week om å spare penger på å finne gode tilbud på produkter de uansett ville ha kjøpt. De fleste er bevisste forbrukere. Hvis prisene ikke er gode nok, så kjøper de ikke, sier Elvestad.