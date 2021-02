Skreien har nådd kysten av Nord-Norge

– De første skreifangstene ble landet i går kveld allerede. Nå er det full fart på bruket, forteller Leiv Kvivesen til Nationen.

Han er fiskekjøper på Andenes Fiskemottak og fikk plutselig mye å gjør da de store kystbåtene som ligger fire nautiske mil vest for Andøya begynte å melde inn store skreifangster utover dagen på onsdag denne uka.

Fakta Skreifiske i Nord-Norge Skrei er betegnelsen på torsk fra den nordatlantiske torskebestanden som hver vår kommer inn til kysten av Nord-Norge for å gyte. Utenom skrei-sesongen drives det også et fiske på den stedbunden torskebestanden langs kysten av Nord-Norge som kalles kysttorsk. I følge fiskesalgslaget Norges Råfisklag, ble det i 2020 omsatt torsk for omlag én milliard kroner under skreisesongen. Hovedproduktet for fiskebedriftene som lever av skrei-sesongen er: – Saltfisk som viderefordles på Vestlandet til klippfisk og eksporteres til Portugal og Brasil. – Tørrfisk som produseres lokalt og eksporteres til Italia og Nigeria. – Ferskfisk som i stor grad eksporteres til ferskfiskmarkedet i EU via Danmark og Polen.

Etter flere år med gode torskepriser viser omsetningsstatistisk fra Norges Råfisklag at prisene på torsk er langt under det de var på samme tid i fjor.

Fiskerne får langt lavere priser

Et korona-rammet europeisk sjømatmarked, kombinert med ei stabil sterk krone mot Euro, gjør at eksportprisene på torsk har falt markant fra samme tid i fjor.

Derfor har også prisene fiskebrukene er villig til å gi fiskerne for torsken på begynnelsen av årets skreisesong, langt lavere enn på samme tid i fjor.

Mens fiskerne i fjor på høyden kunne glede seg over 42 kroner kiloet for sløyd torsk, var prisene i begynnelsen av februar i år kommet ned til rundt 25 kroner kiloet i Vesterålen og Lofoten.

Norge Sjømatråds eksportstatistikk viser også at eksportprisen på fersk torsk har falt med om lag 20 prosent fra samme tid i fjor.

Fiskerne har aksepterte prisfallet

Andenes fiskemottak kjøper fisk eksporteres til klippfiskmarkedet i Portugal og Brasil. Mens Brasil er ett av verdens hardeste rammede land under koronaepidemien, er også Portugal nå i ferd med stenge ned.

Kvivesen forteller at hans bedrift og mange andre saltfisk- og klippfiskprodusenter gikk med underskudd i fjor, og at de i år forsøker å sikre seg mot å måtte selge fisken med tap igjen.

– Jeg snakker med fiskerne og forklarer dem at vi ikke kan gi dem mer i år enn rett over minsteprisen. Vi er alle her avhengige av hverandre, så båtene som tradisjonelt har levert hos oss, leverer også her i år, forteller Kvivesen.

Selv om fiskerne har måtte akseptert et større prisfall for torsken på kaikanten enn fiskeoppkjøperne har hatt på eksportprisen, er samtidig torskekvotene 20 prosent høyere i år enn i fjor.

At fiskerne i år skal levere 20 prosent mer fisk i år enn i fjor kan trolig føre til at prisene forverrer seg utover sesongen.

– Med fisk på lager fra i fjor, og mer fisk på vei ut til et markedet som i år tar imot mindre fisk, kan bety at det ikke ser så lyst ut utover i sesongen med tanke på om torskeprisene vil holde seg, sier Kvivesen.

Kan få enda mer torskekvoter

Samtidig som norske fiskere kan gå en utfordrende sesong i møte, ligger også store deler av den europeiske fiskeflåten til havn og venter på at Norge, EU og Storbritannia skal bli enige om årets kvoteavtale.

I følger kilder Nationen har snakket med er forhandlinger om den tredelte avtalen enda ikke kommet i gang, fordi EU og Storbritannia heller ikke er kommet til enighet.

Ifølge Fiskeribladet er det også oppstått uenighet mellom Norge og EU om torskekvotene rundt Svalbard – der Norge tidligere meldte at de ville hente 10.000 tonn torsk fra EUs tradisjonelle kvote og refordele til Storbritannia og sine egne fiskere.

Det kan bety at norske fiskere kan vente seg enda større torskekvoter i løpet av sesongen, men kan også bety at handelskonflikt i tillegg til korona-epidemien kan forverre markedstilgangen for norsk sjømat.

– Vi planlegger litt bedre enn lofotværingene

Innreiseforbundet til Norge, som regjeringen innførte i forrige uke, har også skapt store problemer for enkelte fiskemottak i Lofoten som er avhengig av utenlandsk arbeidskraft under vintersesongen.

Andenes fiskemottak har seks faste helårsansatte, og trenger normalt 30-40 sesongarbeidere under selve vintersesongen.

Siden skreifisket starter tidlig i Vesterålen enn i Lofoten, hadde fiskeindustriarbeiderne på de fleste fiskemottakene i området allerede ankommet da regjeringen stengte grensene.

For fiskemottakene i Lofoten, som normalt setter i gang for fullt et stykke ute i februar, er situasjonen ganske annerledes. Flere fiskebruk melder om en prekær mangel på fiskeindustriarbeidere.

Andenes fiskemotak hadde alle sesongarbeiderne på plass allerde tre uker før sesongstart. Det kan ha vist seg å lønne seg for det portugisisk eide selskapet.

– Kanskje vi planlegger litt bedre enn lofotværingene, sier Kvivesen med et smil.